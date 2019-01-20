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Jimin溫暖自創曲「原本超黑暗」！公開歌詞背後隱藏意義

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BTS防彈少年團的成員Jimin，去年底驚喜發表個人自創曲《約定》，吉他伴奏搭配他溫暖嗓音，還以為是帶給粉絲安慰的歌曲，但他本人自曝「其實本來歌曲很黑暗」，還透露歌詞中的真實意義。

▲Jimin溫暖自創曲「原本超黑暗」！公開歌詞背後隱藏意義。（圖／翻攝自vlive）

▲Jimin公開溫暖自創曲「原本超黑暗」歌詞背後隱藏意義。（圖／翻攝自vlive）

BTS正在新加坡開唱，Jimin在飯店抽空開直播，談起去年推出的《約定》，因為是他首次創作，做了大約5、6個月，「想寫的話有很多，但具體寫得出來的單字卻很少，所以大概有3、4個月都在轉圈子，抓不到感覺，光是副歌就有10幾種版本。」

就像另一成員Jin自爆去年BTS差點解散，成員們似乎度過了一段很辛苦的時光，Jimin得知隊長RM經常用音樂來排解鬱悶心情，所以也打算藉由寫歌來調適，因此《約定》最初的版本「不像現在聽起來是安慰人心的歌曲，是對於『我到底是誰』的歌曲，是有點黑暗的歌。」

▲▼防彈少年團JIMIN。（圖／翻攝自推特）

▲Jimin在隊內是舞蹈擔當，首次嘗試自己作詞作曲。（圖／翻攝自推特）

「因為那時候我心情很陰鬱，想到的歌詞內容常常都是『你為什麼這樣...』，幾乎是要罵髒話之前會說出的那些話。」Jimin透露自己個性不太會表達內心真正想法，「為什麼不能說實話呢、累了的話就說累了，這些都沒辦法講出來，自己看自己也覺得很悶。」

Jimin當時覺得自己很痛苦，但跟朋友還有成員們喝酒談心後發現，世界上也有很多辛苦的人，「世界上有多少人也是無法講出自己真正的心情，所以想著，就算再痛苦，也不要讓自己受傷、不要罵自己。」透過《約定》這首歌寫給自己，「所以歌詞裡面常常寫到的『你』，其實就是在講『我』。」

他也透露《約定》英文歌詞部分多虧了RM，把很多長句子縮短成優美的句子，因為是首度自創詞曲，因此特別想跟粉絲分享自己的創作歷程。

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關鍵字

BTS, 防彈少年團, Jimin, 日韓風

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