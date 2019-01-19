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《青春有你》首播苦等半小時…才知「不播了」！　網爆幕後2原因

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《青春有你》來襲，挾帶《偶像練習生》第2季的名號，從開播前就屢屢創造話題，吸引網友高度期待、關注。該節目原定18日晚間8點首播，誰料觀眾苦等許久，都沒看到節目上線，直到8點30分才知道「不會在原定時間播出了」，紛紛錯愕。

▲《青春有你》臨時停播。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

▲《青春有你》臨時取消18日的首播。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

《青春有你》首播前預熱已久，官方還積極宣傳、請粉絲期待，誰料到18日晚間8點，節目卻沒有準時出現在網路頻道上。許多提前坐在電腦前的粉絲等不到節目看，在微博狂刷「青春有你什麼時候播」，還使得這句話上了熱搜，網路上整片都是怨聲載道。

▲《青春有你》臨時停播。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

▲《青春有你》事前積極宣傳，卻沒能如期播出。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

對此，《青春有你》官方微博終於在8點30分發文，宣布節目無法如期播出：「感謝您的耐心和守護，為了以更好的姿態相見，尚需要一些時間。更好的青春讓我們一同期待！」不過，文內沒有解釋節目臨時停播的原因，也沒有告知新的播出時間。

▲《青春有你》臨時停播。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

▲官方微博宣布《青春有你》臨時停播「尚需要一些時間」。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

對此，網友熱議停播原因，有人爆料稱節目中粉絲投票、淘汰等制度沒有通過審查，所以只能臨時喊卡、緊急開會調整；但也有人指出是因為最近大陸廣電總局嚴禁「男生戴耳釘」，所以畫面需要重新剪輯處理。不過，官方目前並未證實任何一種說法，23日也仍將照原定計畫進棚錄影。

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