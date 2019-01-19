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BY2妹Yumi首曝「遭色狼侵犯」過程！　男按摩師伸手猥褻…報案單外流

記者陳芊秀／綜合報導

雙胞胎女子團體BY2妹妹Yumi（白煒玲）日前驚遇色狼，雖然煎熬2天後決定報案，但是並未透露細節。她直到最近首度打破沉默，透露遭男按摩師猥褻，以及最後決定報警的驚恐過程。

▲BY2妹Yumi上個月在北京遭男按摩師猥褻。（圖／翻攝自微博／會火）

▲BY2妹Yumi上個月在北京遭男按摩師猥褻。（圖／翻攝自Yumi的IG）

據新加坡媒體《聯合早報》報導，Yumi於2018年12月前往北京一間常光顧的按摩院，當時有位男按摩師自薦，因為太累所以便答應。兩人單獨在一間房後，對方一度對著她猥褻，被友人問起為何不反抗、飛踢對方，無奈說：「我做精油按摩，怎麽飛踢？況且我一個女生怎麽自己對付一個男的？若他把門上鎖怎麽辦？」想立即結束按摩，對方卻堅持繼續，事後把親身遭遇告訴朋友，被友人力勸報警。

Yumi本不想把事情鬧大，「不過身邊人都說太誇張了，差點是強姦的程度……我覺得女生在外自己要小心，要保護自己。」她事後連續2天都睡不好，後來請朋友報案，回北京後，在姐姐、經紀人陪同下到公安局作筆錄，「公安當天去抓人，還上手銬，很可怕。」第一次目睹警方逮人畫面，心情也非常慌亂，而且還要指認犯人，因此從做筆錄到逮捕嫌犯，全程花了10小時，坦言在心中留下陰影，從此不敢再找男按摩師。

▲BY2妹Yumi上個月在北京遭男按摩師猥褻。（圖／翻攝自微博／會火）

▲BY2妹Yumi在姐姐、經紀人陪同下做筆錄、指認犯人。（圖／翻攝自微博／會火）

▲BY2妹Yumi上個月在北京遭男按摩師猥褻。（圖／翻攝自微博／會火）

▲Yumi見犯人上銬，現在留下陰影，報案登記內容在陸網外流。（圖／翻攝自微博／會火）

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