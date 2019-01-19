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Hani學防身術變成「身體搞笑」！洩漏獨自搭車恐怖經歷

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團EXID成員Hani（哈妮）長相甜美，但粉絲都知道她個性「很爺們」，私底下大喇喇地十分活潑，而最近她更下定決心學好防身術，跟教練學超Man的運動「以色列近身格鬥術」，透露曾有一次經驗讓她備感人身受到威脅，「學防身術一直是我想做的事情」。

▲Hani學防身術變成「身體搞笑」！洩漏獨自搭車恐怖經歷。（圖／翻攝自Mnet）

▲Hani透漏獨自搭車的恐怖經歷。（圖／翻攝自Mnet）

Hani最近演出綜藝節目《不是你所認識的我》，透露最近的願望是學習防身術，因此報名了「以色列近身格鬥術」課程，這是元斌在電影《大叔》中使用過壓制拿武器的敵人的防身術，甚至在學習之前上網作功課，上課後老師也讚許她反應神經出眾。

為何突然想要保護自己，Hani回憶一次恐怖經歷，「我在搭計程車的時候，車短暫停下來的當兒，車門突然被打開了，一個醉漢就衝進來說要跟我一起搭，接著就把門關上了，這種不就已經算是威脅生命安全的程度了嗎？真的真的太可怕了。」

▲Hani學防身術變成「身體搞笑」！洩漏獨自搭車恐怖經歷。（圖／翻攝自Mnet）

▲Hani學防身術變成「身體搞笑」。（圖／翻攝自Mnet）

上課時，教練教她如何用膝蓋攻擊對方下體，她不知所措地說「該怎麼辦啊？」但卻拉住教練的臂膀猛踢，主持人笑稱「應該是教練要說怎麼辦吧！」還教導來賓們如果被人從背後抱住，屁股就往相反方向攻擊對方下體，結果被笑動作根本像是滑雪，專業的防身動作突然變成「身體搞笑」，讓現場來賓笑翻。

▼Hani學防身術。（影片來源：YouTube Mnet Official）

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關鍵字

EXID, Hani, 哈妮, 日韓風

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