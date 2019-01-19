有雷！英版《延禧》艾瑪史東主動加戲「抬長輩出來」　爭寵蕾絲邊女王

文／十月凱文

由艾瑪史東、瑞秋懷茲以及奧莉薇亞柯爾曼共同主演的英國宮鬥電影《真寵》，片中人物互鬥心機，節奏輕快，如同《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》一樣精彩，是今年開春不可錯過的好電影，曾以漂亮偶像出身的艾瑪史東在片中一場關鍵床戲，竟然獻出從影以來首度「露點」畫面，給人印象相當深刻。



▲圖／取自推特

艾瑪史東曾以《樂來越愛你》拿下奧斯卡獎最佳女主角，也拍過《蜘蛛人驚奇再起》、《屍樂園》以及《姊妹》等賣座電影，當初確定接演《真寵》的時候，就希望能夠在片中有所突破，她飾演一個落魄的貴族，為求從底層翻身機關算盡，而她積極想演好這個角色，不但苦心學習射擊、騎馬及皇家禮儀，甚至還在其中一場戲大方露點。

艾瑪史東後來接受《好萊塢報導者》訪問時表示，劇本裡面沒有露點橋段，是她主動要求的，她覺得刻意的裸露，更可以讓觀眾覺得這號人物是個心機女。

當艾碧嘉（艾瑪史東 飾演）睡在安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼 飾演）的床上時，刻意拉下半邊床單，讓她的美胸呼之欲出，她在片中的競爭對手莎拉夫人（瑞秋懷茲 飾演）看到這一幕時，頓時感到錯愕且擔憂，原來自己已經完全失寵。

艾瑪史東回憶起當天在片場準備拍這段戲時，她走到導演旁邊，並且主動說：「我想要裸露。」導演尤格藍西莫則感到非常困惑，直接回應：「不用耶，這段戲不用露。」但是艾瑪史東相當堅持要露點，「莎拉夫人的好勝心非常強烈，當她看到這幕時，一定會覺得自己被深深羞辱了。」還說這樣代表艾碧嘉完全打敗她的對手，獲得女王的寵愛。一番論證讓導演最後也心服，才放心讓艾瑪史東露點上陣。



▲《真寵》充滿勾心鬥角／圖／imdb

《真寵》是敘述兩個女性相互爭寵，想要獲得女王喜愛的精采宮鬥大戲，瑞秋懷茲所飾演的莎拉夫人在歷史上可是大有來頭，她一手率領史賓塞邱吉爾家族，在英國貴族的世界裡面站穩地位，包括後來成為英國首相的溫斯頓邱吉爾以及黛安娜王妃，都是她的家族後裔，與另兩位女主角所扮演的真實歷史人物相比，莎拉夫人的影響可是更為深遠，也難怪瑞秋懷茲會說飾演這個角色「壓力超大」。