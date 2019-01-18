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雷／林昀希把女兒交給小三　她回這句網傻眼：真的很會

記者李欣容／台北報導

許騰介在《必勝大丈夫》飾演偷吃員工的安德生，小三珊珊（林萱瑜 飾）登門毛遂自薦要當老闆女兒的褓母，還問天虹（林昀希 飾）德生喜歡吃什麼菜，正當安德生對珊珊的舉動不是很諒解時，珊珊一句「我不過就是想你」，瞬間軟化他，也讓不少觀眾熱論：「天阿真的很會！」

▲▼ 《必勝大丈夫》 。（圖／翻攝自三立都會台）

▲▼林萱瑜在《必勝大丈夫》飾演奕珊。（圖／翻攝自三立都會台，下同）

▲▼ 《必勝大丈夫》 。（圖／翻攝自三立都會台）

珊珊先是進到安德生家裡，又主動勸天虹繼續工作，她可以拿鐘點費當女兒的褓母，藉此機會有更多機會跟德生相處。安德生對於珊珊當女兒褓母這件事相當火大，兩人因此起了爭執。

安德生問她到底在想什麼，珊珊嘟起嘴巴：「我不過就是想你啊。」接著展開小三最會的柔情攻勢，哭著說每天回家都只有一個人，也不強求對方離婚，讓安德生瞬間被軟化。

▲▼ 《必勝大丈夫》 。（圖／翻攝自三立都會台）

黃天虹因為工作出包，到老爸發哥（蔡振南 飾）的西服店求救，遇到正在試西裝的鄧子澄（邱昊奇 飾），為了跟他借身上那套西裝，黃天虹竟直接闖入更衣間直接拿走西裝，氣得鄧子澄說：「這種人就是爸媽沒教好。」讓發哥在一旁看了尷尬：「我是他爸爸。」

▲▼ 邱昊奇《必勝大丈夫》露八塊肌 。（圖／三立提供）

▲邱昊奇露八塊肌 。（圖／三立提供）

下集預告中，芮晴（吳以涵 飾）似乎發現爸爸和珊珊的秘密，而安德生竟找上鄧子澄打離婚官司，他更直接嗆珊珊：「我一向是站在正宮這邊。」劇情發展令人期待。

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林昀希, 必勝大丈夫, 邱昊奇, 許騰介

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