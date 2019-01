還記得GOT7第一首奪冠單曲嗎？5年擠身世界男團成長史

文/Ms.哭包

2014年1月16日是GOT7第一次亮相的日子!本周剛慶祝他們出道五週年,一起回顧他們歷年的經典歌曲吧!

JYP娛樂首支嘻哈男子團體 「martial arts tricking」表演驚艷眾人

GOT7由4名韓國成員JB、珍榮、榮宰、有謙及3名外籍成員Mark、Jackson、BamBam共7人組成,於《M! Countdown》首次帶來〈Girls Girls Girls〉舞台並正式出道。

作為JYP娛樂主打的首支嘻哈男子團體,一出道便以「martial arts tricking」這種華麗的表演風格,吸引大眾目光!其中Mark、Jackson為MAT擔當,常常看見他們在舞台上飛~而隊長JB是B-BOY出身、忙內有謙專精於House Dance,所以在編舞中常可以看到他們SOLO的部分。值得一提的是,團裡的RAPPER LINE是由三名外籍成員擔任,清楚的咬字和發音根本就是韓國人!

*martial arts tricking(簡稱MAT)是以含有武術要素的動作為背景的華麗技術,將踢腿和旋轉動作與B-boy的舞蹈做巧妙結合的表演風格。

〈If You Do〉轉型暗黑成熟風 獲得首個音樂節目1位!

出道曲〈Girls Girls Girls〉以及GOT7的前幾張專輯中的主打歌〈A〉、〈Stop Stop It〉、〈Just Right〉都是比較輕快活潑的舞曲,也依然有「martial arts tricking」的表演。直到迷你四輯《MAD》主打歌〈If You Do〉大走暗黑風,GOT7形象從鄰家男孩轉變為成熟男子,他們在《Weekly Idol》上表演過的〈If You Do〉2倍速舞蹈是經典之一,絢爛的腳步令人驚嘆!

〈If You Do〉交由知名製作人黑眼必勝打造,讓他們獲得出道後首個音樂節目的1位,更在《THE SHOW》拿下三連霸!改版專輯《MAD - Winter Edition》包含主打歌〈Confession Song〉共加入三首抒情歌,可以發現成員們開始參與部分的詞曲創作!

FLIGHT LOG飛行系列 躋身為世界性K-POP男團

FLIGHT LOG 飛行系列可以說是GOT7大爆紅的時期!首部曲《FLIGHT LOG : DEPARTURE》的主打歌〈Fly〉成功拿下各大音樂節目1位並第一次達成「All-Kill」紀錄,二部曲《FLIGHT LOG : TURBULENCE》的主打歌〈Hard Carry〉一發行再次達成音樂節目「All-Kill」紀錄外,還得到第31屆《韓國金唱片獎》唱片部門本賞及第26屆《首爾歌謠大賞》本賞的雙重肯定。最終章《FLIGHT LOG : ARRIVAL》的主打歌〈Never Ever〉發行後也一口氣得到四個音樂節目的冠軍!

此時,GOT7開始他們第一次的世界巡迴演唱會,更獲得許多全球性的大獎,如:《MTV歐洲音樂大獎》的「全球藝人獎」、《MAMA》的「全球最受歡迎藝人獎」等,證明了他們在全世界的人氣上漲中。《FLIGHT LOG : TURBULENCE》及《FLIGHT LOG : ARRIVAL》都登上美國Billborad告示牌世界專輯排行榜第一名,透過在世界各地活躍的表現,GOT7躋身為世界性K-POP男團!

〈You Are〉成員自作曲第一次成為主打

迷你七輯《7 for 7》第一次由隊長JB創作的〈You Are〉作為主打歌,是GOT7成長的一大步!接下來的迷你八輯《Eyes On You》到近期的正規三輯《Present:You》及改版專輯《Present:YOU &ME Edition》成員們幾乎參與了所有收錄曲的創作,其中主打歌〈Lullaby〉更出現韓文、中文、英文、西班牙文四國語版本,大展他們語言天賦以及寵粉絲的心。另外,專輯內還收錄7人7色的solo曲,以及演唱會上UNIT表演過的歌曲!

GOT7大小事-JJ Project 提到GOT7就不能忘記JJ Project!GOT7出道前(2012年),成員JB及珍榮曾在韓劇《Dream High 2》以演員亮相過,還以雙人組合JJ Project出道過。出道單曲〈Bounce〉非常有JYP的舞曲風格,舞台表演活力滿滿,造型則非常有rocker的感覺......(當時的髮型大概是珍榮最突破的一次了吧!) Jackson常開玩笑說「JJ Project是GOT7的父母」,因為當初JJ Project並不是作為GOT7的子團出道而是獨立的團體。 2017年7月JJ Project再次驚喜回歸,發行第一張韓語迷你專輯《Verse 2》,整張專輯八首歌曲JB及珍榮都有參與詞曲創作,不論曲風或造型都展現出更加成熟的魅力。主打歌〈Tomorrow, Today〉的歌詞寫出年輕人擁有無限可能的同時,面對未來的道路的苦惱。舞蹈編排上,如同鏡面反射的雙人舞蹈展現出他們的好默契,非常吸睛。

這五年來,GOT7脫離JYP定義的嘻哈男團,一步步成長為既能唱跳又能創作的全才男團,且在全球擁有大批的鳥寶寶們(粉絲名)。讓我們一起聽聽這五年來GOT7的經典歌曲以及小編私心推薦的幾首非主打歌,但非常值得回味的抒情歌來慶祝GOT7誕生的今天。期待著接下來的5年、10年還有未來GOT7繼續和鳥寶寶們一起走花路吧!

GOT7五週年回顧這裡聽~