還記得GOT7第一首奪冠單曲嗎？5年擠身世界男團成長史

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文／Ms.哭包

2014年1月16日是GOT7第一次亮相的日子！本周剛慶祝他們出道五週年，一起回顧他們歷年的經典歌曲吧！

JYP娛樂首支嘻哈男子團體 「martial arts tricking」表演驚艷眾人

GOT7由4名韓國成員JB、珍榮、榮宰、有謙及3名外籍成員Mark、Jackson、BamBam共7人組成，於《M! Countdown》首次帶來〈Girls Girls Girls〉舞台並正式出道。

作為JYP娛樂主打的首支嘻哈男子團體，一出道便以「martial arts tricking」這種華麗的表演風格，吸引大眾目光！其中Mark、Jackson為MAT擔當，常常看見他們在舞台上飛～而隊長JB是B-BOY出身、忙內有謙專精於House Dance，所以在編舞中常可以看到他們SOLO的部分。值得一提的是，團裡的RAPPER LINE是由三名外籍成員擔任，清楚的咬字和發音根本就是韓國人！

＊martial arts tricking(簡稱MAT)是以含有武術要素的動作為背景的華麗技術，將踢腿和旋轉動作與B-boy的舞蹈做巧妙結合的表演風格。

〈If You Do〉轉型暗黑成熟風 獲得首個音樂節目1位！

出道曲〈Girls Girls Girls〉以及GOT7的前幾張專輯中的主打歌〈A〉、〈Stop Stop It〉、〈Just Right〉都是比較輕快活潑的舞曲，也依然有「martial arts tricking」的表演。直到迷你四輯《MAD》主打歌〈If You Do〉大走暗黑風，GOT7形象從鄰家男孩轉變為成熟男子，他們在《Weekly Idol》上表演過的〈If You Do〉2倍速舞蹈是經典之一，絢爛的腳步令人驚嘆！

〈If You Do〉交由知名製作人黑眼必勝打造，讓他們獲得出道後首個音樂節目的1位，更在《THE SHOW》拿下三連霸！改版專輯《MAD - Winter Edition》包含主打歌〈Confession Song〉共加入三首抒情歌，可以發現成員們開始參與部分的詞曲創作！

FLIGHT LOG飛行系列 躋身為世界性K-POP男團

FLIGHT LOG 飛行系列可以說是GOT7大爆紅的時期！首部曲《FLIGHT LOG : DEPARTURE》的主打歌〈Fly〉成功拿下各大音樂節目1位並第一次達成「All-Kill」紀錄，二部曲《FLIGHT LOG : TURBULENCE》的主打歌〈Hard Carry〉一發行再次達成音樂節目「All-Kill」紀錄外，還得到第31屆《韓國金唱片獎》唱片部門本賞及第26屆《首爾歌謠大賞》本賞的雙重肯定。最終章《FLIGHT LOG : ARRIVAL》的主打歌〈Never Ever〉發行後也一口氣得到四個音樂節目的冠軍！

此時，GOT7開始他們第一次的世界巡迴演唱會，更獲得許多全球性的大獎，如：《MTV歐洲音樂大獎》的「全球藝人獎」、《MAMA》的「全球最受歡迎藝人獎」等，證明了他們在全世界的人氣上漲中。《FLIGHT LOG : TURBULENCE》及《FLIGHT LOG : ARRIVAL》都登上美國Billborad告示牌世界專輯排行榜第一名，透過在世界各地活躍的表現，GOT7躋身為世界性K-POP男團！

〈You Are〉成員自作曲第一次成為主打

迷你七輯《7 for 7》第一次由隊長JB創作的〈You Are〉作為主打歌，是GOT7成長的一大步！接下來的迷你八輯《Eyes On You》到近期的正規三輯《Present:You》及改版專輯《Present:YOU &ME Edition》成員們幾乎參與了所有收錄曲的創作，其中主打歌〈Lullaby〉更出現韓文、中文、英文、西班牙文四國語版本，大展他們語言天賦以及寵粉絲的心。另外，專輯內還收錄7人7色的solo曲，以及演唱會上UNIT表演過的歌曲！

GOT7大小事-JJ Project 提到GOT7就不能忘記JJ Project！GOT7出道前(2012年)，成員JB及珍榮曾在韓劇《Dream High 2》以演員亮相過，還以雙人組合JJ Project出道過。出道單曲〈Bounce〉非常有JYP的舞曲風格，舞台表演活力滿滿，造型則非常有rocker的感覺......(當時的髮型大概是珍榮最突破的一次了吧！) Jackson常開玩笑說「JJ Project是GOT7的父母」，因為當初JJ Project並不是作為GOT7的子團出道而是獨立的團體。 2017年7月JJ Project再次驚喜回歸，發行第一張韓語迷你專輯《Verse 2》，整張專輯八首歌曲JB及珍榮都有參與詞曲創作，不論曲風或造型都展現出更加成熟的魅力。主打歌〈Tomorrow, Today〉的歌詞寫出年輕人擁有無限可能的同時，面對未來的道路的苦惱。舞蹈編排上，如同鏡面反射的雙人舞蹈展現出他們的好默契，非常吸睛。

這五年來，GOT7脫離JYP定義的嘻哈男團，一步步成長為既能唱跳又能創作的全才男團，且在全球擁有大批的鳥寶寶們(粉絲名)。讓我們一起聽聽這五年來GOT7的經典歌曲以及小編私心推薦的幾首非主打歌，但非常值得回味的抒情歌來慶祝GOT7誕生的今天。期待著接下來的5年、10年還有未來GOT7繼續和鳥寶寶們一起走花路吧！

GOT7五週年回顧這裡聽～