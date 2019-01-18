GOT7榮宰開「吃放」被要求減肥！爆氣槓上留言粉絲：管好你自己

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體GOT7的榮宰，雖然親民喜歡與粉絲互動，但也備受其擾。日前他開直播吃漢堡、還在線上一展歌喉，卻有粉絲疑似嫌他太胖，要求他減肥。榮宰本人看到留言直接唸出來，並爆氣回應沒在怕。

▲GOT7榮宰開「吃放」被要求減肥。（圖／翻攝自vlive）

榮宰15日在vlive開直播，標題就寫著「我好餓啊」，他點了速食套餐，包含漢堡、薯條、炸雞等，就在自家開起直播吃給粉絲看，俗稱南韓流行語「吃放」（吃東西的放送）。他戴著紅色帽子穿著休閒，疑似素顏入鏡，但即使沒化妝也有好膚質，特別表示隔天是GOT7出道5周年的日子，想提前與粉絲一同慶祝。

▲榮宰唸出粉絲留言。（圖／翻攝自vlive）

豪邁吃完速食後，榮宰還很開心地與粉絲分享他的音樂與歌喉，看起來心情不錯，然而就在直播了50分鐘後，他仔細閱讀留言，看到有人寫「榮宰快減肥吧」，他把這句話連唸兩次，接著有點不悅地回應：有在減肥了，請你管好你自己吧！不僅如此，他停頓了一會兒後，又講了兩次「你管好你自己吧」，大膽回應粉絲。

▲榮宰爆氣對抗粉絲。（圖／翻攝自vlive）

其實榮宰一直備受私生飯騷擾（註：私生飯指侵犯私生活的粉絲），甚至包含性暗示文句，不久前才有粉絲瘋狂傳訊，讓他忍不住截圖後公開在IG上面寫下，「everybody please stop，拜託不要再傳（訊息）了，忍耐是有限度的。每天都收到不認識的人傳來的訊息，是你會開心嗎？好好地說，也講不聽，從現在開始，我會把這些訊息全部截圖作為證據。」