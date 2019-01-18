張柏芝「懶人化妝法」4步驟就可出門！　網友學完傻眼：都沒用

記者李湘文／綜合報導

藝人張柏芝有著凍齡美貌，近來還熱衷經營社群平台，分享自己產後保養的秘訣。她日前特地拍攝一支影片，介紹日常「懶人出門妝」，只要簡單的4個步驟就能上街，未料卻讓網友看了後大呼「學會了也沒用」、「扎心又現實的一堂課」！

▲張柏芝教化妝。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室）

張柏芝在影片中介紹，自己平時不工作的時候，如果要帶小孩出去玩、逛街買菜，會怎麼打理自己的妝容和髮型。她從整理頭髮開始，強調：「我是非常懶，懶到根本就不想要打開吹風機的那種人。」所以她直接把自然捲的頭髮綁成馬尾，然後手沾水，稍微把翹起來的髮絲壓整齊，就算整理完畢。

▲張柏芝整理頭髮，只需要一杯水。（圖／翻攝自小紅書）

▲張柏芝整理眉毛，只需要一支牙刷。（圖／翻攝自小紅書）

接著，張柏芝開始化妝，用氣墊粉餅快速打完底妝，「非常快，因為我眼睫毛啊什麼都不用。」然後隨便拿支牙刷梳好眉毛，最後用蘆薈霜擦擦嘴唇，「因為本來我的嘴唇就很紅，所以用簡單的潤唇膏就OK。」她還說，平時自己的皮膚就是紅紅的，也根本不需要腮紅，擦完潤唇膏就算是完妝了。

▲張柏芝本來嘴唇就紅，不需要擦口紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲張柏芝本來皮膚就紅，不需要擦腮紅。（圖／翻攝自小紅書）

對於這極精簡的4步驟，網友可說是看傻了眼，最後只能無奈自嘲「總結：我什麼都很完美，塗個粉底意思意思吧」、「我以為這是個美妝視頻，沒想到……這是個讓我認清自己的視頻……」、「學會了，要美就要長得美」、「學會了也沒用」、「都是人，差別怎麼那麼大」。