ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嚴藝文摟癌夫慘哭　龍劭華「一句話」讓她秒笑噴

記者李欣容／綜合報導

嚴藝文在《雙城故事》中飾演最暖媽媽，為照顧生病的繼女念念（陳怡蓉 飾）不幸流產，面對劇中老公龍劭華癌症復發情緒潰堤，坦言拍攝該場獨白戲時龍劭華在她耳邊的一句話讓她徹底破功。

▲▼《雙城故事》劇中念爸癌症復發，嚴藝文難掩脆弱，含淚緊摟龍劭華。（圖／公視提供）

▲《雙城故事》劇中念爸癌症復發，嚴藝文難掩脆弱，含淚緊摟龍劭華。（圖／公視提供）

嚴藝文表示，拍《雙城故事》跟龍哥對戲很有默契，相當舒服自在，回想那一場對著昏睡中的龍劭華講話的戲其實幾乎是自己獨白，嚴藝文坦言，「本來是沒有打算要哭的，因為覺得在那個情況下，念媽要為了這個家堅強起來。」沒想到拍到最後，龍劭華在她耳邊說：「對卡緊咧（快一點）」讓她破功大笑。

▲▼《雙城故事》劇中念爸癌症復發，嚴藝文難掩脆弱，含淚緊摟龍劭華。（圖／公視提供）

▲《雙城故事》陳怡蓉和龍劭華演父女。（圖／公視提供）

談到劇中和龍劭華相處，陳怡蓉表示，龍劭華在戲裡穿著都跟自己父親很像，且對念念的保護，就像自己高中時期和爸爸的關係。陳怡蓉語帶哽咽：「拍戲時有許多回憶都是重疊的，很常會想到父親，有時候也會要去獨處一下平復情緒。」

▲▼《雙城故事》劇中念爸癌症復發，嚴藝文難掩脆弱，含淚緊摟龍劭華。（圖／公視提供）

▲龍劭華劇中癌症復發。（圖／公視提供）

龍劭華直言和陳怡蓉的許多對手戲，都讓他想起和自己女兒的互動，笑說：「怡蓉也是不怕我，都敢跟我頂嘴，這部戲太多細膩、深入的東西了，演葉導的戲還真難，情感久久不散，想起來都還會想要掉眼淚。」

推薦閱讀

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

賀一航兒大街被誤砍！　醫院曾發「病危通知」：第一次看到爸爸哭

王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

「沒去婚禮包3600」還被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

館長合照「正妹女警」網暴動！　秒變比例尺：手臂和她頭圍一樣粗

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

賀一航兒大街被誤砍！　醫院曾發「病危通知」：第一次看到爸爸哭

王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

「沒去婚禮包3600」還被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

館長合照「正妹女警」網暴動！　秒變比例尺：手臂和她頭圍一樣粗

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

雙城故事, 龍劭華, 嚴藝文, 陳怡蓉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. TWICE直播中收驚悚留言：要在1月30日殺死子瑜，我保證！
  2. 李聖經胖了還被稱讚可愛！　親自授「鏟肉10kg」減肥秘訣
  3. 連3天睡不到5hrs…演「昏迷病人」還是NG！　納豆敗在這點網笑瘋
  4. 鍾瑶落海戲缺氧喊命苦　10度低溫上岸「恍惚無力」
  5. KKBOX未來風雲之星發表會即將登台釋放音樂超能量！
  6. 嚴藝文摟癌夫慘哭　龍劭華「一句話」讓她秒笑噴
  7. 李亞萍開記者會：對澎恰恰不好意思！　嫌3600少「只是博君一笑」
  8. 前男友恐嚇「斷手斷腳」　楊麗菁討回公道淚崩
  9. Apink出道快8年繼續拿一位　普美抱住成員台上爆哭！
  10. 《以團之名》5人團唱《光年之外》！　加入「英文RAP」High翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366