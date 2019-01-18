嚴藝文摟癌夫慘哭　龍劭華「一句話」讓她秒笑噴

記者李欣容／綜合報導

嚴藝文在《雙城故事》中飾演最暖媽媽，為照顧生病的繼女念念（陳怡蓉 飾）不幸流產，面對劇中老公龍劭華癌症復發情緒潰堤，坦言拍攝該場獨白戲時龍劭華在她耳邊的一句話讓她徹底破功。

▲《雙城故事》劇中念爸癌症復發，嚴藝文難掩脆弱，含淚緊摟龍劭華。（圖／公視提供）

嚴藝文表示，拍《雙城故事》跟龍哥對戲很有默契，相當舒服自在，回想那一場對著昏睡中的龍劭華講話的戲其實幾乎是自己獨白，嚴藝文坦言，「本來是沒有打算要哭的，因為覺得在那個情況下，念媽要為了這個家堅強起來。」沒想到拍到最後，龍劭華在她耳邊說：「對卡緊咧（快一點）」讓她破功大笑。

▲《雙城故事》陳怡蓉和龍劭華演父女。（圖／公視提供）

談到劇中和龍劭華相處，陳怡蓉表示，龍劭華在戲裡穿著都跟自己父親很像，且對念念的保護，就像自己高中時期和爸爸的關係。陳怡蓉語帶哽咽：「拍戲時有許多回憶都是重疊的，很常會想到父親，有時候也會要去獨處一下平復情緒。」

▲龍劭華劇中癌症復發。（圖／公視提供）

龍劭華直言和陳怡蓉的許多對手戲，都讓他想起和自己女兒的互動，笑說：「怡蓉也是不怕我，都敢跟我頂嘴，這部戲太多細膩、深入的東西了，演葉導的戲還真難，情感久久不散，想起來都還會想要掉眼淚。」