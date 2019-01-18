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《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《以團之名》經歷停錄風波，終於在12月開始正式錄製，1月17日播出眾所期待的第一集。不過，因為參賽者表現不佳，首集就被觀眾瘋狂吐槽，其中一組演唱韓團iKON的《Love Scenario》，更是幾乎全體走音，令導師們也聽到傻眼。

▲《以團之名》參賽者唱iKON的歌慘不忍睹。（圖／翻攝自優酷）

▲《以團之名》參賽者唱iKON的歌慘不忍睹。（圖／翻攝自優酷）

▲《以團之名》參賽者唱iKON的歌大走音。（圖／翻攝自優酷）

7名參賽者組成團體「紀念品」，打扮得清新俏皮，在第一輪比賽中表演了iKON的《Love Scenario》。不過，7個人雖然努力表現出青春洋溢的模樣，唱起歌來卻有些吃力，幾乎每一位都唱到走音，令Selina、袁婭維、王霏霏等導師都明顯皺起眉頭。

▲《以團之名》參賽者唱iKON的歌慘不忍睹。（圖／翻攝自優酷）

▲Selina聽到皺眉。（圖／翻攝自優酷）

表演結束後，導師之間陷入一片沉默，氣氛也顯得有些凝重。成員楊桐事後接受採訪，坦言「可能和大家預期的差別太大吧」，朱勇健也說：「不知道是因為沒有打起精神，還是說當天的錄製比較累的原因，導致大家的狀態都不太對。」承認自己表現不佳。

▲《以團之名》參賽者唱iKON的歌慘不忍睹。（圖／翻攝自優酷）

▲導師對這組評價都不佳。（圖／翻攝自優酷）

對於這組表演，王霏霏直言「你們整個舞蹈差了那麼一點魂，沒有吸引到我們」，最後導師們也給出整集最低星數，除了楊桐獲得2顆星之外，其他成員都只拿到1顆星。不過，Selina仍溫暖鼓勵：「我們是綜合舞蹈唱歌各方面（評比），還是希望你們不要失望。」

節目播出後，這組《Love Scenario》的舞台引起熱議，不少網友吐槽「是真的想選諧星吧」、「原唱都聽不出來」、「我以為打開惡搞視頻」、「聽完這個，我打開原版循環了10遍」。但也有人鼓勵「唱得還可以啊」、「至少不修音，很真實」、「當天可能真的太累了」。

▲《以團之名》參賽者唱iKON的歌慘不忍睹。（圖／翻攝自微博）

▲網友狂吐槽《以團之名》參賽者。（圖／翻攝自微博）

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