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練肌肉每天早上吃8顆蛋！詹姆斯麥艾維《異裂》再喚「野獸人格」：最傷神

記者洪文／綜合報導

詹姆斯麥艾維（James McAvoy）演出《異裂》（Glass）再度詮釋人格分裂者凱文，身心重創。他認為最困難的地方在於迅速變化角色個性，「例如你可能在這一秒內讓自己處於歇斯底里的恐慌狀態，下一秒可能是心靈平靜無波，或者是興奮異常，就好像突然換檔一樣，你的心臟頻率、肌肉構造都必須要相互配合，這是很吃力的工作！」

▲▼詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲詹姆斯麥艾維《異裂》再次喚出野獸人格。（圖／迪士尼提供）

所有角色中，詹姆斯麥艾維認為最傷神的就是野獸，「畢竟野獸有著像動物的性格和體能，而且全身緊繃，在《分裂》裡還好，因為被野獸上身的時間不多，但在《異裂》裡，野獸上身了好幾天，搞得我脖子酸痛不已，這麼說好了，野獸讓我有如芒刺在背！」
 
為了讓體格符合野獸的外型，詹姆斯麥艾維幾乎每天都泡在健身房，他提供迅速變壯的秘訣:「我一周做5種不同的運動，包括舉重等。每天早上吃8顆蛋，然後再吃雞肉，午餐吃2份雞肉，下午吃牛排，晚上再吃2份鮭魚排。」

▲▼詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲詹姆斯麥艾維為了《異裂》拚命健身。（圖／迪士尼提供）

事實上，詹姆斯麥艾維的努力連健身教練都直呼不可思議，教練透露詹姆斯剛進健身房的時候，大家都認為只要盡力就好，畢竟他身高不高，再怎麼健身也不太有威脅感，但詹姆斯拼盡全力，讓野獸不僅有恫赫人的外型，爆發力也十分驚人。

為了《異裂》做了徹底改造，詹姆斯麥艾維坦承非常不適應光頭，因為讓他容易在人群裡被認出來，但他搞笑說:「雖然像個燈泡，好處是至少早上不用太費心整理頭髮！」

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