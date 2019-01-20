INFINITE優鉉親自招客！來南爸開的「烤雞排店」見公公囉

文／Shanny

大老遠的跑到上鳳洞是為什麼呢？對迷妹來說：「偶像，讓距離不再是距離。」指的不僅是心意相通的距離，也是地圖上的距離XD沒錯！我就是為了朝聖IDOL推薦的美食而來，誰叫這間烤雞排店主人是我們南家爸爸呢（笑）～

▲INFINITE優鉉宣傳自家開的碳烤雞排店。（圖／翻攝自南優鉉IG）

由店主的帥兒子－INFINITE優鉉，去年10月在個人IG發布開業消息，這行為分明是親上火線（炭火烤雞排的火），邀女友們來探親嘛！碰巧當時遇上南優鉉11月初個人首次SOLO演唱會《植木日》，所以雪妮也趕緊到優鉉爸爸新開的烤雞排店踩踩了～

▲優鉉家開的碳烤雞排店位置圖。（圖／翻攝自韓巢）

江村炭烤雞排（강촌 숯불닭갈비）其實是連鎖店加盟

地址：서울 중랑구 상봉동 84-39

店面位於地鐵忘憂站和上鳳站之間，附近有個巴士客運站，所以和市中心的交通也有公車可以抵達，但其實真的是挺遠的啦！

店門口的祝賀花籃，SENSE滿滿的用了優鉉的歌名《너만 괜찮다면》。

烤雞排店門口除了花籃以外，帥兒子的照片也不吝嗇的和大家分享，到訪的這天是優鉉SOLO演唱會第二場結束後，不意外的店裡有滿滿人潮，半戶外的用餐區，冬天會用塑膠布遮蓋，就跟多數的韓國餐廳一樣。

為了排煙而掛滿室內的抽煙管，說實在空間感是頗擁擠，但店內隨處可見南優鉉可愛的笑顏帥照，擁擠都不擁擠啦（笑）～

非常幸運我們用餐的地方是寬敞的地座，可以盤腿隨興坐著，但雪妮這天從遙遠的鷺梁津奔到上鳳，一抵達就開始吃飯玩手機，沒認真拍照的下場就是要請朋友贊助照片，結果大家也都很專注在烤雞排哈哈哈～

感謝朋友支援的菜單牆。我還開玩笑說：可以點一份下面的音樂劇「南孩」嗎>_<

很美味的「양녕 닭갈비」（醬燒雞排），醃成很美的色澤，放上烤網散出甜味醬料的香氣，和著木炭氣味超激食欲！但美食當前，照片裡的我還很認真玩手機（揍）！

三片一人份的烤雞排，這份量我大概來個三人份都不成問題吧！真的很鮮嫩可口（吞口水），朋友們在我抵達之前還先嗑完一份辣雞爪，我現在還是很想吃>_<

這篇文章食物照太少稱不上食記，勉強算是資訊文吧！因此結尾曬個朋友的手燈和指甲上漂亮的植木日LOGO，哈哈哈美甲沒有業配，但好奇厲害的美甲師可以私下問我XD。

出道八年終於等到個人演唱會的南優鉉，我們真的～真的～真的非常喜歡你唷（哈特）～

雖然店面位置有點遙遠，不太能到首爾就去隨時光顧，但既然受到南優鉉的召喚，各位女友們快去嚐嚐吧！

（以上圖片皆由Shanny授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權。）

Shanny

以迷妹熱血遊走韓國，吃喝玩樂眼裡所見盡是IDOL，從SHINee、INFINITE到Golden Child，不旅行的時候，就是在醞釀下一趟飛行，看更多請到粉絲團【翹翹板上的迷妹戀習記】

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