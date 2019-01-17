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卓文萱showgirl迷你裙太害羞！歐漢聲「失眠3天」：腦海都是她

記者洪文／台北報導
 
賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》改編自舞台劇《瘋狂電視台》，導演謝念祖在電影版特別在男女主角的感情線多加琢磨，其中一場和卓文萱的對手戲，就讓歐漢聲受不了說：「如果每場戲的難度有分級，那和卓文萱對手肯定是魔王等級！讓我3天都睡不著！」

▲▼歐漢聲、卓文萱《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲歐漢聲、卓文萱《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供，以下同）

舞台劇《瘋狂電視台》累積超過150場的演出紀錄，累積票房高達2.5億，以3位窮得只剩下創意的年輕人，在網紅打敗電視的年代，為了挽救被總經理惡意搞垮的電視台，而創造出前所未有的收視奇蹟的瘋狂故事，終於搬上大銀幕，保留劇迷熟悉的「相聲報新聞」、「深夜助眠秀」等經典橋段。

歐漢聲在《瘋狂電視台瘋電影》和大馬甜心林明禎、氣質美女卓文萱有多場浪漫細膩的深情戲，其中一場和卓文萱的對手戲，就讓他受不了說：「如果每場戲的難度有分級，那和卓文萱對手肯定是魔王等級！想想我從結婚之後，已經兩年沒有和其他女生談戀愛了，卓文萱的放電眼神之勾人，讓我3天都睡不著！」

▲▼歐漢聲、卓文萱《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

其實歐漢聲與卓文萱首次合作電影，在《瘋狂電視台瘋電影》詮釋因環境錯過的前任男女朋友，為了讓兩人再次道別的情感更加深刻，導演安排2人的第一場對戲，是讓卓文萱飾演剛出道的「全民大悶鍋」showgirl，在化妝間與歐漢聲結識的場景。

回憶那場戲，歐漢聲仍然驚嘆的嘖嘖稱奇，「與納豆對戲經常會牽動我的綜藝魂，但與卓文萱對戲，卻能讓我瞬間進入戀愛模式！」卓文萱會讓歐弟想起剛入行時，幾段酸甜苦辣的戀情；歐漢聲說：「她當時的眼神真的太犯規了！我腦袋整整三天都是她彷彿能看見我心裡最深處的眼神。」

卓文萱則笑說完全不知道自己對歐漢聲有這種影響力，反倒是對於導演在現場很怕二人互動太熱絡，會無法專注情緒演出印象深刻，原來歐漢聲喜歡在等戲空檔和卓文萱大玩「撩妹戲碼」，經常逗得卓文萱哭笑不得。

▲▼歐漢聲、卓文萱《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

在《瘋狂電視台瘋電影》中飾演國際巨星鍾琳的卓文萱，在電影拍攝第一場戲，就要挑戰一個畫面內演出10歲以上的年齡轉換，導演謝念祖說：「那場拍攝手法非常特別，一道牆隔起的兩間化妝室，分別坐的是現在的鍾琳與年輕時期的鍾琳，是時空上也代表著回憶上的跳轉。」

卓文萱笑著說：「之前演出連續劇也會時常遇到年齡上的大轉換，這對我來說並不困難，這個角色最大的挑戰，應該就是要穿showgirl的衣服吧！」，卓文萱坦言自己出道至今對於服裝造型一直很保守，這次在電影裡，挑戰超短的showgirl迷你裙，實在讓人很害羞，也希望粉絲喜歡。   

▲▼歐漢聲、卓文萱《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

《瘋狂電視台瘋電影》描述向來以利為出發的「瘋狂電視台」總經理羅總（納豆飾），與流氓土豪David哥（顏正國飾）暗中勾結，無所不用其極地搞垮電視台收視率後，再以賤價將電視台的經營權賣給David哥獲利。電視節目做一檔、倒一檔的製作人小葉（歐漢聲飾）在不知情的狀況下被羅總升任「瘋狂電視台」節目總監。對於做節目有無限熱情的小葉，和熱愛表演的好搭檔阿比（劉冠廷飾）、以及來自馬來西亞有追星夢的少女Diva （林明禎飾），三人在完全沒有資金、沒有人力的情況下卻製作出各種瘋狂的節目，意外引起了收視熱潮與討論，眼看計劃即將失敗的羅總，這時竟下令將三人裁員！？失去人生舞台的三人，此時看到瘋狂電視台正在徵選「超級製作人」，以為有了再度重返電視台的機會，沒想到卻將面臨一場出乎意外的危機風暴。

《瘋狂電視台瘋電影》由葉如芬、王偉忠監製，謝念祖執導，2月1日農曆春節全台上映。

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瘋狂電視台, 瘋狂電視台瘋電影, 歐漢聲, 卓文萱

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