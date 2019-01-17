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陳大天曖昧女「最後關鍵」破局！　單身2年卡關：想有個伴

記者盧薇淩／台北報導

陳大天16日到華山文創園區看「微型展2.0」展覽，本身就喜愛看展，更透露平常都是陪女生逛展覽，有話題可聊天，又能展現自己知識性的一面。不過現已單身2年的他，坦言近期較為空窗，先前有曖昧對象，已到了每天聊天、約會程度，但卻差臨門一腳，原來是因女生想結婚，兩人對於未來目標不同，就還停在朋友階段。

▲▼陳大天看微型展2.0。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳大天看微型展2.0。（圖／記者黃克翔攝）

陳大天透露，先前有曖昧對象，每天聊天、出門吃飯，「但後來我們兩邊都覺得差一點點，她還是喜歡年紀稍大的、不只是戀愛的對象，而是可以結婚。」但自己還沒有結婚想法，「我還在享受戀愛的感覺，我本身沒這麼急。」也說未來希望要有一個伴，「不管在我身邊什麼屬性，可以填補寂寞，想要有人分享，除了經紀人跟小燕姐之外，也有自己欣賞的對象。」

▲▼陳大天看微型展2.0。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳大天年底忙商演、尾牙。（圖／記者黃克翔攝）

近期忙著商演、尾牙，今年接下約15場演出，進帳6位數，他今年在尾牙上遇到一名熱情觀眾，合照時主動牽手十指緊扣，笑說：「他就很興奮，直接牽起來，但我一看，是男的耶，也不能把手甩掉。」提起尾牙主持的尷尬經驗，他透露曾連續兩年叫錯同一家公司董事長姓氏，苦笑說：「有時候會突然口誤，所以第三年我就消失了。」近日他將推出新單曲《記得我的歌》，23日數位上架。

▲▼陳大天看微型展2.0。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳大天已單身2年。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳大天看微型展2.0。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳大天看微型展2.0。（圖／記者黃克翔攝）

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