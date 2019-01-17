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白癡公主挖出10年前「超瞎趴髮型」舊照　網全看傻：太狂

記者許皓婷／綜合報導

知名YouTuber「白癡公主」因惡搞迪士尼動畫配音爆紅，個性活潑搞笑的她，在網路上人氣超高。近日吹起一股10年前後對比的懷舊風潮，她也跟風曬出自己的17歲舊照，超潮的髮型讓網友看了直呼超瞎趴。

▲白癡公主10年前舊照。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主為人氣YouTuber。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

白癡公主17日在IG曬出自己的10年前後對比，只見17歲的她，留著一頭時下流行的「玉米鬚」，和現在留著一頭氣質長直髮的她相差頗大，她更逗趣地自嘲：「不知道為何從高中三年到大學四年的me，都很喜歡燙奇怪的捲髮和剪奇怪的牛（瀏）海。」

▲白癡公主10年前舊照。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主10年前舊照。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主10年前後對比照。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

白癡公主更不忘分享自己枕頭「阿甜」的對比照，而她17歲的前衛髮型曝光後，也吸引大票網友留言：「感覺很難相處像大姐頭」、「2009的瀏海太瞎趴了吧」、「頭髮真的走在潮流尖端」、「這髮型太狂了」。

▲白癡公主10年前舊照。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主的枕頭「阿甜」。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

其實，白癡公主先前就曾翻出過求學時期的舊照，只見她國中的造型也非常瞎趴，頭頂當年流行的「打薄羽毛剪」髮型，以及長到蓋住眼睛的瀏海，五官則變化不大，一雙招牌渾圓大眼依舊亮眼，霸氣模樣更被讚Man度爆表！

▲白癡公主舊照。（圖／翻攝自Facebook／白癡公主）

▲白癡公主國中舊照。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

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