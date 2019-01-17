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胡一天新戲回歸「學霸校草」　校服造型首曝光…女孩全瘋了！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星胡一天因《致我們單純的小美好》爆紅兩岸，隨後接拍古龍武俠劇《絕代雙驕》、電競時裝劇《蜜汁燉魷魚》，只是全都待播中。他再接演校園愛情劇《暗戀‧橘生淮南》，16日片場照片流出，校服造型首度曝光，再度秒殺大批少女粉絲。

▲胡一天回歸演校草，造型首度曝光。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天再接新戲《暗戀‧橘生淮南》，回歸演校草。（圖／翻攝自微博）

胡一天在《小美好》身穿藍色校服，新戲再演校草「盛淮南」，校服以白灰為主，外套更有一道紅色橫紋，188公分高挑身材，在學生人群中辨識度超高。他的角色在小說中被形容「配得上謙謙君子，溫潤如玉的活生生的男生」，能輕易看穿同學心計，以及女孩對自己的愛慕之情，除了造型符合設定，劇組回到小說參考的學校「哈爾濱第三中學」，力求神還原。

▲胡一天回歸演校草，造型首度曝光。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天身穿白灰校服，現身體育館拍戲。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天回歸演校草，造型首度曝光。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天戲裡愛打籃球，劇組更到小說中的高中取景。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天回歸演校草，造型首度曝光。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天188公分身高，在學生人群中辨識度極高。（圖／翻攝自微博）

網友見到胡一天校服造型相當激動，稱讚「身形修長，顏值在線，確實很帥，就是心目中的盛淮南學長呀」、「看著確實挺不錯的。」由於現場圍觀的女高中生太瘋狂，男神也低調躲到房間裡休息啦！

►胡一天《橘生》校服造型首曝光。（影片連結請按此）

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