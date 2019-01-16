楊超越「高清古裝照」激美！　首拍陸劇當寵妃…皇帝是24歲小鮮肉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女團「火箭少女」成員楊超越首度拍陸劇《長安諾》，16日劇照正式公開，美顏獲得一面倒狂讚。她在戲裡扮演寵妃「董若萱」，原本傳出戲份不多，不過製片人鄧細斌表示，「她是後面單元的女一號」，角色存在感大幅提高。

▲楊超越《長安諾》高清劇照曝光。（圖／翻攝自微博／楊超越、電視劇長安諾）

楊超越現年20歲，從《創造101》出道當偶像，現在跨界拍古裝劇，動向受到高度關注。她早前在片場的造型照外流，儘管畫面模糊仍能看出唐裝華麗，讓身材比例，額頭花印甜美，突顯精緻五官。她戲裡名字「董若萱」，是繼位皇帝蕭啟元的寵妃，皇帝角色由24歲的趙東澤演出，隨著寵妃高清照曝光，網友輪番稱讚「挺驚艷的」、「臉蛋真的小」、「古裝太美了。」

▲楊超越首度拍戲受到期待，早前已經外流模糊劇照。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越扮演皇帝寵妃「董若萱」，皇帝一角是由24歲趙東澤飾演。（圖／翻攝自微博／電視劇長安諾）



據陸媒《新京報》報導，《長安諾》製片人鄧細斌劇透，楊超越是後面單元的第一女主角，戲分較重。談起女方先讚「有悟性、有靈性，用心努力刻苦」，接著勉勵：「她繼續努力下去，不需要靠顏值，在影視圈也能發展的特別好，因為她做演員非常用心。」

《長安諾》由趙櫻子、成毅、韓棟、梁婧嫻、楊超越等人主演，以架空國家大盛國的動盪為背景，描述少女賀蘭茗玉從少女成為一國太皇太后的傳奇故事。該劇已經殺青，播出時間則尚未確定。