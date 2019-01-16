ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊超越「高清古裝照」激美！　首拍陸劇當寵妃…皇帝是24歲小鮮肉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女團「火箭少女」成員楊超越首度拍陸劇《長安諾》，16日劇照正式公開，美顏獲得一面倒狂讚。她在戲裡扮演寵妃「董若萱」，原本傳出戲份不多，不過製片人鄧細斌表示，「她是後面單元的女一號」，角色存在感大幅提高。

▲楊超越首部古裝劇，高清劇照曝光。（圖／翻攝自微博／楊超越、電視劇長安諾） 

▲楊超越《長安諾》高清劇照曝光。（圖／翻攝自微博／楊超越、電視劇長安諾）

楊超越現年20歲，從《創造101》出道當偶像，現在跨界拍古裝劇，動向受到高度關注。她早前在片場的造型照外流，儘管畫面模糊仍能看出唐裝華麗，讓身材比例，額頭花印甜美，突顯精緻五官。她戲裡名字「董若萱」，是繼位皇帝蕭啟元的寵妃，皇帝角色由24歲的趙東澤演出，隨著寵妃高清照曝光，網友輪番稱讚「挺驚艷的」、「臉蛋真的小」、「古裝太美了。」

▲楊超越古裝無碼照曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲楊超越首度拍戲受到期待，早前已經外流模糊劇照。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越首部古裝劇，高清劇照曝光。（圖／翻攝自微博／楊超越、電視劇長安諾）

▲楊超越扮演皇帝寵妃「董若萱」，皇帝一角是由24歲趙東澤飾演。（圖／翻攝自微博／電視劇長安諾）

據陸媒《新京報》報導，《長安諾》製片人鄧細斌劇透，楊超越是後面單元的第一女主角，戲分較重。談起女方先讚「有悟性、有靈性，用心努力刻苦」，接著勉勵：「她繼續努力下去，不需要靠顏值，在影視圈也能發展的特別好，因為她做演員非常用心。」

《長安諾》由趙櫻子、成毅、韓棟、梁婧嫻、楊超越等人主演，以架空國家大盛國的動盪為背景，描述少女賀蘭茗玉從少女成為一國太皇太后的傳奇故事。該劇已經殺青，播出時間則尚未確定。

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

推薦閱讀

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　空姐老婆報喜：一次就中

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

6天爆4虐童案！　吳鳳開第一槍「支持死刑」…1500人挺爆：不能教化就火化

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　空姐老婆報喜：一次就中

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

6天爆4虐童案！　吳鳳開第一槍「支持死刑」…1500人挺爆：不能教化就火化

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊超越

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白安摸章魚：像摸一個光頭！　嗨喊「牠吸著我」仍hold仙氣
  2. 劉以豪海中甜吻陳庭妮：我不會放棄妳！戲水玩到導演崩潰
  3. 艾瑪史東宮鬥戲《真寵》等2年　導演培養感情「摸黑糾纏一團」
  4. 陳子玄從背後「上下搓」集100張胸照　謝承均回頭傻眼
  5. 楊超越「高清古裝照」激美！　首拍陸劇當寵妃…皇帝是24歲小鮮肉
  6. 聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了！　揭8年前「婚變內幕」
  7. 佐藤健負債中三億樂透　隔天就被「日版貴婦奈奈」騙光
  8. Sandy健康出狀況爆停工一個月　「說了就會變標題」
  9. 史上第一次！衛視電影台除夕首播片「打開電視才知道」
  10. 36歲深田恭子演出「25歲鈍感女子」　凍齡美貌讓日網暴動了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366