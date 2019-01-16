深田恭子百億男友被爆劈腿3女！　半同居小三…前妻是南韓「童顏女神」

▲深田恭子新男友杉本宏之是200億地產大亨，還被爆劈腿3女。（圖／翻攝自深田恭子IG、日網）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星深田恭子日前被爆和傑尼斯男偶像龜梨和也分手，新歡是41歲百億地產大亨杉本宏之，雙方交往2個月。她成為繼石原聰美、剛力彩芽後又一位和多金社長爆熱戀的女星，又盛傳以結婚為前提交往，不過男方16日被起底感情生活，不但有過2段婚姻，第二任前妻還是南韓「童顏女神」！

據日媒《週刊文春》報導，杉本宏之結過2次婚，第一次是2005年和一般女性結婚，並生下女兒，3年後女方提出離婚，接著2011年再婚，對象是南韓女演員吳世正（此為藝名‧오세정），雙方去年11月簽字離婚，在此之前已經分居2年。

吳世正現年43歲，2010年主演KBS日日劇《愛上你真好》，平均收視率突破30%成為年度夯劇之一，加上凍齡美貌和魔鬼身材，擁有「童顏女神」的封號。她2011年結婚後，便消失南韓娛樂圈，連新郎是誰都沒有公開發表，據知情人士爆料，「剛結婚時夫妻還很恩愛，數年後，吳世正發現杉本宏之搞外遇，還曾打電話給公司員工打聽。」

▲杉本宏之2011年再婚南韓女星吳世正，女方被封為童顏女神。（圖／翻攝自吳世正推特）

▲吳世正主演日日劇《愛上你真好》創下30%高收視，隨後結婚消失娛樂圈。（圖／翻攝自韓網）

深田恭子日前爆出10月和龜梨和也分手，11月在朋友介紹下結識杉本宏之，雙方火速發展戀情，同時也出現新質疑，因為當時男方仍已婚嗎？對此杉本宏之表示，「我和她（吳世正）2年前就分居了，離婚協議已經結束，去年11月上旬簽字了」，有關和深田恭子交往時間是否是離婚後，則說：「我這裡不便說什麼，我沒有做出背叛誰的事。」此外，他和第一任前妻仍半年見一次面，前妻也會照顧女兒。

不過杉本宏之被指控，直到去年11月為止，還和前妻藕斷絲連、甚至也有半同居的情婦，再加上深田恭子，形同劈腿3女，日媒預告17日會有前女友的爆料。

深田恭子的新戀情轟動全國，日前經紀公司曾回應：「雙方確實有一起吃過飯，但是沒有交往的關係。」

▲南韓女星吳世正主演《愛上你真好》走紅，隔年嫁給杉本宏之消失娛樂圈。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

