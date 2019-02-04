《神隱少女》湯屋暗喻是風化場所？　吉卜力5動畫藏「恐怖傳說」

▲吉卜力動畫溫馨故事聞名全世界，5大名作多年來被瘋傳恐怖傳說。（圖／翻攝自日網）

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫大師宮崎駿創造無數經典名作，讓「吉卜力動畫」聞名全球。不過溫馨的動畫背後，竟延伸出無數驚悚的都市傳說，每次只要電視頻道一重播，包括可愛《龍貓》居然是死神？《神隱少女》工作的地方是風化場所？以下這5部名作都暗藏有趣和恐怖的幕後故事。

※《龍貓》最初只有一個女主角！小姐妹搭龍貓公車沒影子？

▲宮崎駿《龍貓》恐怖解讀瘋傳多年，吉卜力工作室為此做出回應。（圖／翻攝自日網）

《龍貓》的傳說真真假假，先來說說真的吧！其實這部動畫原本是短片，而且只有一個女主角，後來改成長片，為了增加故事內容改成姐妹。不過該作多年來一直有著恐怖設定，網傳文章「五月和小梅隱藏的另一個真相」中，描述小梅在故事中已經溺水死亡，五月搭乘龍貓公車是在通往冥界的路上徘徊，住院的母親其實是罹患當時的絕症肺結核，龍貓的真實身分，其實是帶著小姐妹到另一個世界的死神。加上電影後半，小姐妹搭公車時沒有影子，更被視為「死去的幽靈沒有影子！」

▲《龍貓》海報中的神秘少女，其實曾經是本片的女主角。（圖／翻攝自日網／AmazonJP）

由於傳言太過轟動，太多粉絲寫信詢問，吉卜力也對此做出回應，請大家不用擔心，龍貓不是死神，小梅也沒有死，只是幻想的都市傳說。有關電影最後主角沒有影子，吉卜力表示「雖然是事實，只是播出時刻意省略（沒畫）了。」

▲《龍貓》姐妹在電影後半段沒有影子，引發恐怖聯想。（圖／翻攝自日網／matome）

※《神隱少女》千尋工作的澡堂是風化場所？

▲《神隱少女》轟動全球，也是日本電影史上最高票房。（圖／翻攝自日網）

《神隱少女》風靡全球並奪下奧斯卡最佳動畫，也是宮崎駿史上最賣座的動畫電影。該作原本就寓意深厚，近年更盛傳，女主角千尋在湯屋工作，其實是「風化場所」，她的身分被聯想到隱喻江戶時代的特種行業「湯女」。

宮崎駿受訪時曾說：「最適合描述這個世界的就是風化產業了，日本全體就像是一個風化場所般的社會。」此外《神隱少女》片中蒞臨湯屋洗澡的都是男性神明，侍奉的都是女服務生，另外還有收錢的青蛙。

▲《神隱少女》中的湯屋，只服務「男神明」，服務生皆是女性，還有算錢的是青蛙。（圖／翻攝自日網）

※《崖上的波妞》其實是死後的世界

▲《崖上的波妞》改編自人魚公主，全手繪畫風細膩。（圖／翻攝自日網）

《崖上的波妞》是吉卜力工作室幾乎全手繪的動畫，在3D動畫盛行的時代相當難得，加上改編《人魚公主》變得更淺顯易懂，受到大小朋友的喜愛。該動畫描述小魚「波妞」是科學家和女海神的女兒，因為對外面的世界感到好奇奔來陸地，隨後海洋掀起海嘯淹沒整個小鎮，小小男女主角搭船去找家人。

▲《波妞》老人院的奶奶從不良於行到能在海中奔跑，被解讀是死後世界。（圖／翻攝自日網）

不過片中的老人院在被淹沒後，不良於行的老人得以在海中奔跑，還有船長爸爸一行人駛到了船之墳場，暗示「再過去就是那個世界的入口」，接著女海神出現，宛若觀音降臨，網路盛傳電影後半段就像是死後世界，所有人其實都死了，最後因為波妞的的愛拯救了全部。該片2008年上映相當賣座，不過2011年發生東日本大地震，海嘯災情慘重，電影被指恐怖預言，擔心令觀眾聯想到海嘯，因此一度在電視上禁播，對此宮崎駿表示，「不希望《波妞》變成悲觀的事物」，否定了所有都市傳說。

▲波妞踏浪來到陸地，影片中的海嘯場面，一度因為東日本大地震無法在電視上播出。（圖／翻攝自日網）

※《螢火蟲之墓》海報藏轟炸機！故事是兄妹永遠循環的惡夢

▲《螢火蟲之墓》是令人揪心的悲劇。（圖／翻攝自日網）

《螢火蟲之墓》導演高畑勲82歲辭世，作品重播時被挖出驚人真相，網友調亮30年前的電影海報，赫然發現海報中的夜空，原來暗藏一架B29轟炸機，點點黃光，部分是螢火蟲光，部分是燃燒彈的火光，原本溫馨海報原來隱喻「戰火不斷」，令網友看了忍不住發抖。

▲《螢火蟲之墓》海報調亮出現轟炸機。（圖／翻攝自日網）

除了海報巧思，《螢火蟲之墓》描述哥哥清太和妹妹節子在戰亂中存活的悲劇，也有人提出「故事其實是兩人永遠的惡夢」，電影開頭兩人和糖罐給人幽靈般印象，兩人在片中化身紅色幽靈，和在世的活人形成對比，已故導演高畑勲也證實，「雖然讓清太和節子的幽靈登場，對這兩個角色重覆相同的經歷，感到很抱歉，儘管兩人的生活曾經閃耀過，也不會令人羨慕，我認為人生靠不斷回味某一段時期活著，是非常不幸的事。」

▲《螢火蟲之墓》兄妹是紅色幽靈，片中回顧悲劇一生，被解讀是「永遠循環的惡夢。」（圖／翻攝自日網）

※《魔法公主》阿席達卡原來是渣男！木靈數百年後→龍貓

▲《魔法公主》蘊含環保自然意識。（圖／翻攝自日網）

《魔法公主》上映超過21年，男主角「阿席達卡」被視為吉卜力歷代動畫中，最帥男主角的排行榜冠軍，至今還沒有一個角色可以超越。不過該片2018年在電視上重播，被網友發現「男主角有點渣！」因為他出發前往西方時，收下13歲少女卡雅的項鍊，雖然兩人以兄妹相稱，其實女方是被村人公認的未婚妻，雙方沒有血緣關係，後來他把項鍊給了女主角阿桑，連擔任配音的石田百合子都抗議，宮崎駿此時說：「男人都是這樣的啦！」不過也有人認為，男主角出發時已經認為是赴死，因此和未婚妻已經是永別。

▲阿席達卡蟬聯多年「吉卜力最帥男主角」，近年被網友解讀是渣男。（圖／翻攝自日網）

此外，《魔法公主》片中登場的木靈（コダマ），數百年進化成了龍貓（トトロ）！宮崎駿透露，當初木靈就是以「數百年後變成龍貓來製作的」，因此《魔法公主》也被視為《龍貓》的前身。

▲《魔法公主》中的木靈，宮崎駿透露數百年後會進化變成「龍貓」。（圖／翻攝自日網／Matome）