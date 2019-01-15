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林隆璇26年公司將交棒！　24歲兒先當兵...退伍後學當老闆

▲▼林隆璇之子林亭翰將掌管事業 。（圖／青田音樂 提供）

▲林隆璇之子林亭翰將掌管事業。（圖／青田音樂提供）

記者盧薇淩／台北報導

林隆璇之子林亭翰為電競體育真人秀節目寫插曲《支配者》，越來越有獨當一面的氣勢，除了接連為師弟楊影、周書彥製作單曲，連老爸林隆璇接下來要發行的EP都放心交給他擔任音樂總監，青出於藍的表現，讓林隆璇考慮接下來讓24歲林亭翰慢慢接掌成立26年的「青田音樂」，接棒老爸的招牌封號。

外表文質彬彬的林亭翰其實內心好勝心很強，尤其在打籃球這塊，他坦言「喜歡贏的感覺」，「籃球比較熱血一些，我很喜歡擦肩比賽，和人家競爭，因為籃球其實也是訓練出來的，每個人都有自己不同的球風技巧，在球場上互相切磋是很有意思的一件事情。」或許是受到自己最愛的球星、已經退役的「狼王」Kevin Garnett影響，中學時代的Kevin Garnett 為自己制定了人生目標，他在教室的牆角刻下了自己的名字，並且立誓不在籃球上輸給任何人。

而感情上，獅子座的林亭翰自認常是「支配者」的一方，他笑說：「理性來說，感情中不應該有支配或是被支配，應該是平等相處模式；但對於我自己而言，我覺得未來在談戀愛的時候，應該是比較強勢的一方，可能因為獅子座的個性關係，想要把一切都在掌握當中，如果是我規畫安排好，就希望對方照著去做，所以在談感情的時候，我應該比較像是『支配者』。」問單身的林亭翰想找的女友條件是乖乖牌？有點大男人的他，點頭笑說：「希望是溫順聽話的女生類型！」

林亭翰接下來最重要的工作就是要「登大人」當兵，將在過完農曆年後入伍的他，對於當兵生活非常期待，他笑說：「當完兵才有變成男人的感覺！原本去年就該入伍，但因為工作關係而拖延，所以心理總感覺有件事沒做，感覺很麻煩；加上我的同學都已經當完兵，在聚會時常常因為沒有共同話題而沒有參與感，所以想要去體驗男生一生當中必須要經歷的過程。」

問即將要入伍的林亭翰有無擔心甚麼事？他笑說怕自己潔癖發作，因為我的體質關係皮膚比較容易過敏，遇到比較髒亂的環境容易長痘痘紅疹，「不過往好的方向想，可以剛好可以增強我的抵抗力跟免疫力，所以對於當兵還是很期待的！」

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