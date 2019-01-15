覺醒音樂祭北伐　台北首屆開唱限量贈票

App小組／活動報導

國際指標性音樂祭-覺醒音樂祭 Wake Up Festival，為了替即將到來的十週年暖身，主辦單位－覺醒藝術將觸角延伸至首都－台北，舉辦覺醒大暖祭 Warm Up Festival，於1/25～1/27在圓山花博公園及數個展演空間開唱，即日起《ETtoday星光雲》將免費送出覺醒大暖祭門票，讓樂迷們在寒冬中也能到大暖祭互相取暖，快點來搶票！

覺醒大暖祭定調為覺醒音樂祭十週年前哨站，也是覺醒藝術團隊首次從嘉義移師至台北舉辦的冬季音樂節，不同於夏天熱情奔放的覺醒音樂祭，大暖祭是一個專屬台北冬天，讓人們群聚熱身、隨音樂跳舞而暖活的音樂祭。

第一屆就邀請到近百組藝人共襄盛舉，像是董事長樂團、滅火器樂團、茄子蛋等，還有以本名復出的安溥（張懸）也將首次蒞臨大暖祭，更有好久不見的929樂團及各國實力堅強的樂團，都將在冬天為樂迷們點起久未燃燒的搖滾魂。

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◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「點我抽覺醒大暖祭門票」；回答活動相關問題，就有機會抽中門票。

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月14日至1月18日23:00止。

◎得獎獎項：《覺醒大暖祭》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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【覺醒大暖祭資訊】

覺醒大暖祭 WARM UP FEST 2019

日 期：2019.01.25（五）- 01.27（日）

場 地：花博公園 + 數個展演空間(#展演空間單場另付費)