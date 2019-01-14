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電影評論學會大獎／黃秋生3度奪影帝　陳果《三夫》拿3獎

記者洪文／綜合報導

第25屆香港電影評論學會大獎14日揭曉得獎名單，香港導演陳果「妓女三部曲」最終回《三夫》奪下最佳電影、最佳導演、最佳女演員3項大獎，黃秋生繼《野獸刑警》、《無間道》之後，時隔16年以《淪落人》3度奪下影帝，而該片導演、編劇陳小娟也奪下最佳編劇獎。

▲▼《淪落人》黃秋生。（圖／翻攝自臉書／淪落人 Still Human）

▲《淪落人》黃秋生。（圖／翻攝自臉書／淪落人 Still Human）

《三夫》奪下3獎，導演陳果導演相當高興，也很開心評審認同曾美慧孜的演出。曾美慧孜在片中演出精神障礙的性成癮妓女，有不少瞠目結舌的情慾戲。評審團狂讚她的演出非常忘我，尤其對白不多卻能成功透過身體語言，包括形體及眼神，表達出一個既來者不拒，又需索無度的慾望故事。

黃秋生在《淪落人》挑戰殘疾人士一角的黃秋生，由於他曾經歷母親因病坐輪椅，更在拍攝前勤做功課看了不少殘疾人士生活的影片，更親自探訪過傷殘人士機構路向社，做足功課。

不過他對於這次得獎平常心，甚至覺得沒有得獎也無所謂，但他很開心導演陳小娟奪下編劇獎，他認為這個獎對新導演，甚至是香港本土製作都是一個很大的鼓勵。導演陳小娟認為獲獎對整個團隊是強心針，「這部片是我們給香港這個家的一封情書，希望大家都能感受到我們的心意和祝福。」

第25屆香港電影評論學會大獎得獎名單：

最佳電影：
《三夫》

最佳導演：
陳果《三夫》

最佳男演員：
黃秋生《淪落人》

最佳女演員：
曾美慧孜《三夫》

最佳編劇：
陳小娟《淪落人》

推薦電影五部：
《淪落人》
《G殺》
《水底行走的人》
《自由行》
《無雙》

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關鍵字

香港電影評論學會大獎, 陳果, 妓女三部曲, 三夫

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