花那麼容易凋零，忘了你卻得久上一輩子…10篇韓劇中「比歐霸還要浪漫」的詩！

文／妹子有的是青春

《鬼怪》中孔劉在椅子上，看著金高銀從遠方跑來，那篇訴說著初戀的《愛的物理學》，大家肯定不陌生。其實，韓劇中引用詩人的作品並非第一次，詩句恰當的融入劇情中，不只讓戲劇增添了更多深度，也讓場面更加浪漫、成為男女主角間感情升溫的催化劑。

《男朋友》

朴寶劍與宋慧喬主演的《男朋友》，雖然是部簡單、公主愛上平民的愛情故事，但2人最初與古巴相遇，一直到回國後意外發現彼此是公司上下屬的關係，都顯得這段感情更加浪漫，詩句的加入也為整部劇畫龍點睛。

羅泰柱─思念

思念說不要走

但我有想要走的路

說不要見

但我有想要見的人

說不讓做

就有更想要去做的事

那就是人生

就是思念

就是你

《今生是第一次》

《今生是第一次》是部探討愛情、結婚、婚後生活的戲劇，無論是準備邁入婚姻，還是已經成為人妻人夫，要從愛情到組成家庭，現實層面的考量，無疑會成為戀人之間難解的習題。

鄭玄宗─訪客

有人到來

其實是一件很驚人的事情

他會帶著他的過去 現在

還有他的未來 一同而來

是一個人一生的到來

很容易粉碎

所以也可能戴著曾經粉碎的

他的心 走向了我

《學校2013》、《沒關係是愛情啊》

都鐘煥─搖曳綻放的花

沒有不經搖曳便綻放的花

這世上無論多美麗的花

都是隨風飄曳而綻放

在風中搖曳著挺直花莖

所以 哪有不受動搖的愛情

沒有不經雨露便綻放的花

這世上無論多璀璨的花

都在濕雨中綻放花蕊

任由風吹雨打綻開美麗的花朵

所以 哪有不經風雨洗禮的人生

《鬼怪》

김인육─愛的物理學

質量和體積不成正比

如紫羅蘭般渺小的那位女孩

如花瓣般搖曳的那位女孩

超越地球的地心引力 吸引著我

一瞬間

我像牛頓的蘋果一樣

毫不猶豫直接滾向了她

咚的一聲

咚咚的聲響

心臟在天空與地之間

像擺錘般 持續令人暈眩地擺動著

那就是初戀啊

《致忘了詩的你》

《致忘了詩的你》是一部以專業醫療人員出發的戲劇，雖然收視不亮眼，但全劇中多首詩句穿插，刻畫出故事脈絡，在觀看同時更能因為詩篇感到悸動。

李哲煥─痛楚和悲傷都會成為一條路



長期的痛楚讓我明白

痛楚也能成為一條路

沒有平靜無風的人生

要有風 樹才會為了不倒下

將根向下紮得更深

這就是風搖晃樹的理由

這就是風搖晃我們的理由

痛楚也會成為一條路

悲傷也會成為一條路

金容澤─非常美好的你

非常美好的你 金容澤

某個春天

你的愛

讓我在背陰的後院

看見了陽光蹦蹦跳跳的喜悅

你在黑暗中

悄悄呼喚我到愛的火邊

只有走過黑暗的人

才能散發如此燦爛耀眼的光芒

佇立在我面前

像野花綻放純潔的笑容



啊 光是想想

就覺得非常美好的你

李正夏─其實你不愛我也很好

其實你不用認出我也好

即使被冰冷的雨水淋濕 依舊會長出新葉

即使被雲朵遮蔽 星星也仍舊會升起

其實你可以不用向我伸出手

一句話也說不出口

我像枯葉般 如此輕易就熊熊燃燒

獨自熱烈地愛著

不過就是自己一個人愛著而已

其實你不愛我也很好

崔英美─以前的煙火

雖說是暫時偷偷看到的煙火

但那溫暖照耀的火光

令人忘卻世上的寒冷和恐懼

很溫暖 謝謝

你為我做過的所有事

還有你沒給過我的一切

都鐘煥─紫玉蘭



遇見你 曾讓我幸福

遇見你 曾讓我痛苦

抱著心已離家出走的軀殼

輾轉反側的夜晚 我在枕邊

聽見了花瓣凋零的聲音

白玉蘭凋謝後 在綻放著紫玉蘭的庭院裡

一想到紫玉藍終將凋謝 就覺得痛苦

望著花與樹的道別

讓站在樹旁這件事 變得吃力

就如同看著 漸漸變得殘忍的自己

遇見你 曾讓我幸福

遇見你 讓我痛苦了許久

崔英美─在禪雲寺

即使開花的過程艱辛 凋零卻只在一瞬間

讓人沒時間細看 也沒時間想起你

如此短暫的時間

就像你第一次在我心中綻放時

如果忘記你 也是一瞬間就好了

在遠方笑著的你 越過山頭的你

花那麼容易就凋零

要忘了你

卻得這麼久 久上一輩子