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花那麼容易凋零，忘了你卻得久上一輩子…10篇韓劇中「比歐霸還要浪漫」的詩！

 文／妹子有的是青春

《鬼怪》中孔劉在椅子上，看著金高銀從遠方跑來，那篇訴說著初戀的《愛的物理學》，大家肯定不陌生。其實，韓劇中引用詩人的作品並非第一次，詩句恰當的融入劇情中，不只讓戲劇增添了更多深度，也讓場面更加浪漫、成為男女主角間感情升溫的催化劑。

男朋友（圖／翻攝自網路）

《男朋友》

朴寶劍與宋慧喬主演的《男朋友》，雖然是部簡單、公主愛上平民的愛情故事，但2人最初與古巴相遇，一直到回國後意外發現彼此是公司上下屬的關係，都顯得這段感情更加浪漫，詩句的加入也為整部劇畫龍點睛。

羅泰柱─思念

思念說不要走
但我有想要走的路
說不要見
但我有想要見的人
說不讓做
就有更想要去做的事

那就是人生
就是思念
就是你

今生是第一次（圖／翻攝自網路）

《今生是第一次》

《今生是第一次》是部探討愛情、結婚、婚後生活的戲劇，無論是準備邁入婚姻，還是已經成為人妻人夫，要從愛情到組成家庭，現實層面的考量，無疑會成為戀人之間難解的習題。

鄭玄宗─訪客

有人到來
其實是一件很驚人的事情
他會帶著他的過去 現在
還有他的未來 一同而來

是一個人一生的到來
很容易粉碎
所以也可能戴著曾經粉碎的
他的心 走向了我

沒關係是愛情啊。（圖／翻攝自網路）

《學校2013》、《沒關係是愛情啊》

都鐘煥─搖曳綻放的花

沒有不經搖曳便綻放的花
這世上無論多美麗的花
都是隨風飄曳而綻放
在風中搖曳著挺直花莖
所以 哪有不受動搖的愛情

沒有不經雨露便綻放的花
這世上無論多璀璨的花
都在濕雨中綻放花蕊
任由風吹雨打綻開美麗的花朵
所以 哪有不經風雨洗禮的人生

鬼怪。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

《鬼怪》

김인육─愛的物理學

質量和體積不成正比
如紫羅蘭般渺小的那位女孩
如花瓣般搖曳的那位女孩
超越地球的地心引力 吸引著我

一瞬間
我像牛頓的蘋果一樣
毫不猶豫直接滾向了她
咚的一聲
咚咚的聲響

心臟在天空與地之間
像擺錘般 持續令人暈眩地擺動著
那就是初戀啊

《致忘了詩的你》（圖／翻攝自TVN）

《致忘了詩的你》

《致忘了詩的你》是一部以專業醫療人員出發的戲劇，雖然收視不亮眼，但全劇中多首詩句穿插，刻畫出故事脈絡，在觀看同時更能因為詩篇感到悸動。

李哲煥─痛楚和悲傷都會成為一條路

長期的痛楚讓我明白
痛楚也能成為一條路
沒有平靜無風的人生
要有風 樹才會為了不倒下
將根向下紮得更深
這就是風搖晃樹的理由
這就是風搖晃我們的理由
痛楚也會成為一條路
悲傷也會成為一條路

《致忘了詩的你》（圖／翻攝自TVN）

金容澤─非常美好的你

非常美好的你 金容澤
某個春天
你的愛
讓我在背陰的後院
看見了陽光蹦蹦跳跳的喜悅
你在黑暗中
悄悄呼喚我到愛的火邊
只有走過黑暗的人
才能散發如此燦爛耀眼的光芒
佇立在我面前
像野花綻放純潔的笑容

啊 光是想想
就覺得非常美好的你

《致忘了詩的你》（圖／翻攝自TVN）

李正夏─其實你不愛我也很好

其實你不用認出我也好
即使被冰冷的雨水淋濕 依舊會長出新葉
即使被雲朵遮蔽 星星也仍舊會升起

其實你可以不用向我伸出手
一句話也說不出口
我像枯葉般 如此輕易就熊熊燃燒
獨自熱烈地愛著

不過就是自己一個人愛著而已
其實你不愛我也很好

崔英美─以前的煙火

雖說是暫時偷偷看到的煙火
但那溫暖照耀的火光
令人忘卻世上的寒冷和恐懼

很溫暖 謝謝
你為我做過的所有事
還有你沒給過我的一切

《致忘了詩的你》（圖／翻攝自TVN）

都鐘煥─紫玉蘭


遇見你 曾讓我幸福
遇見你 曾讓我痛苦
抱著心已離家出走的軀殼

輾轉反側的夜晚 我在枕邊
聽見了花瓣凋零的聲音
白玉蘭凋謝後 在綻放著紫玉蘭的庭院裡
一想到紫玉藍終將凋謝 就覺得痛苦

望著花與樹的道別
讓站在樹旁這件事 變得吃力
就如同看著 漸漸變得殘忍的自己

遇見你 曾讓我幸福
遇見你 讓我痛苦了許久

《致忘了詩的你》（圖／翻攝自TVN）

崔英美─在禪雲寺

即使開花的過程艱辛 凋零卻只在一瞬間
讓人沒時間細看 也沒時間想起你

如此短暫的時間
就像你第一次在我心中綻放時
如果忘記你 也是一瞬間就好了
在遠方笑著的你 越過山頭的你

花那麼容易就凋零
要忘了你
卻得這麼久 久上一輩子

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

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