王源台下「舉手應援」看林俊傑表演！　迷弟笑空降微博熱搜

記者盧薇淩／台北報導

天王林俊傑（JJ）上週赴微博實現三年之約，首次現身微博之夜，不僅獲得「2018微博國際影響力音樂人」殊榮，更與知名鋼琴家郎朗合作《偉大的渺小》，「林俊傑郎朗神仙合作」因此空降微博熱搜榜，有趣的是，JJ鐵粉TFBoys成員王源在台下一坐下就剛好遇上林俊傑表演，他忍不住舉手歡呼應援，還露出「迷弟笑」，逗趣表情同時空降微博熱搜榜。

▲王源看林俊傑登熱搜。（圖／翻攝微博、JFJ production）

只見王源在台下觀看演出，還調皮地拿起手機拍攝短片並露出迷弟笑，超萌表情瞬間登上微博熱搜，熱度持續整個週末。同一晚，《夢想的聲音》第三季巔峰歌會正式收官，JJ傾情獻唱全新單曲《進階》，作為三季以來從未缺席過一次錄製的三朝元老夢想導師，JJ此次的落幕演出，使得現場觀眾充滿不捨之情，而JJ逐個以90度鞠躬真誠感謝觀眾、台前幕後的工作團隊、各位夢聲導師與主持人。

▲王源剛坐下就看到林俊傑表演，開心舉手應援。（圖／翻攝微博）

2019開年之際，JJ正式拉開聖所2.0世界巡演的帷幕，目前已官宣的前5場聖所2.0演唱會，預售票場場被秒空，激烈搶票場面堪比春運。首場杭州站預售門票僅88秒即被秒空，線上搶票人數場場突破150萬，年齡跨度從14歲到65歲，購票用戶地域覆蓋海內外。1月14日，聖所2.0杭州站也將正式開票。

▲林俊傑《夢想的聲音3》進入尾聲。（圖／JFJ production）