霸道總裁玩命　《阿爾罕布拉宮的回憶》愛在真假虛實間

圖文／鏡週刊

假以時日電競也許成為全民運動，台北市跨年晚會演出電競1小時雖惹爭議，至少做了嘗試；影視圈創意人才常會藉作品嘗新或預言，韓劇《阿爾布拉宮的回憶》由主角炫彬帶著觀眾進行一場又一場的虛擬實境加上擴增實境的遊戲廝殺，對觀眾而言，除了是緊湊懸疑的愛情冒險故事，在真假之間、虛實之中，也預言著科技災難。

帥氣歐巴炫彬在《阿宮》飾演正準備二度離婚的遊戲公司總裁，因為搶奪一革命性新遊戲來到西班牙的格拉納達，並與苦命女朴信惠展開巧詐卻生死交關的命運碰撞。該劇最突出的是特效極佳，現實與遊戲幻境交錯非常逼真，而每集都有創意突破戲劇框架帶來新震撼，可謂戲劇與遊戲的極佳結合。

如今的手機遊戲《精靈寶可夢GO》說是全民運動並不為過，因為就算你不玩，也一定有在玩的親友；炫彬在《阿宮》搶的遊戲令人聯想到現實中的抓寶，以現實世界為平台讓玩家展開廝殺過關遊戲，只不過《精靈寶可夢GO》是透過手機，炫彬則是透過隱形眼鏡來執行遊戲。近日已經有人體植入晶片的研究，或半人半機器的生化人預言，炫彬在《阿宮》靠隱形眼鏡融入遊戲的創意還不致太離譜，只希望結局不要令人翻白眼。

科技始於人性，會不會有一天科技發展會超出人的掌控？這是炫彬在《阿宮》極力找出真相的恐怖預言，除了在觀影時的刺激感十足，也對我們被科技造就虛實難分情況迷惑的未來而擔憂。

炫彬和朴信惠在《阿宮》彼此對應就像愛與不愛遊戲的兩種人，個性也像感情用事的衝動派與務實謹慎的理智派，男性的幼稚執念往往構築了生活和遊戲戰場，小男人渴望的母性溫柔也觸發了愛情爆點，讓俊男美女在夢幻場景中添加了浪漫綺麗，從愛情到同窗之誼的商業暗黑競爭，對人性解剖犀利見血。

當然遊戲帶來的虛實交錯也營造商機無限，場景城市、食衣住行等等，金錢既然能買幻境戰力，現實中吃漢堡獲贈虛擬金幣又何樂不為？以前你會受各節日的氣氛勇衝百貨公司購物，現在可能在網購世界中逍遙並去各地抓寶，未來新遊戲趕市集會不會變成日常娛樂，誰也說不定。

1998年《楚門的世界》電影的戲劇性和預言都令人驚奇，如今驚奇早已化為商機--鏡頭前的真實生活滿足觀眾偷窺欲，現在真人實境秀節目在世界各地受歡迎，網紅直播也如世代浪潮般襲捲而至，撫慰許多大小螢幕前的孤單心靈。

以前酒店的火坑孝子浪擲千金至少還有摟摟抱抱，現在摸不到也要奉獻的大有人在，這和瘋狂追星、買週邊產品、去偶像足跡所到之處的迷哥迷妹比較，說起來都是粉絲經濟，沒有誰比較高尚或低俗。

換個角度看，不用實體接觸，僅靠視覺、聽覺傳遞的溫柔或遊戲戰場，就可獲得滿足，那麼現代人是否比上一輩更重視精神生活？呵呵，虛虛實實、真真假假，總之量力而為，不要迷失自我就好。



更多鏡週刊報導

【蘭蘭夫人會客室（上）】霸道總裁宮鬥 《男朋友》高顏值姐弟戀

【蘭蘭夫人會客室】從《你好，之華》看周迅的沉靜日常與胡歌的神祕強大

【蘭蘭夫人會客室】「就算丈夫找小三都不追究」 石榴姐母親驟逝後有了體悟