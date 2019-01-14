GOT7榮宰侄子台下大叫「舅舅」　一秒融化說出霸氣宣言

文／塔塔

南韓男團GOT7在1月5日、6日於韓國舉行了五週年粉絲見面會活動，以紀念他們2014年1月16日出道。今年粉絲見面會為兩場，成員榮宰的姐姐，在活動第一天特地帶著丈夫、孩子參加，榮宰在舞台上也展現舅舅霸氣，立馬承諾會帶外甥去吃好料，因為：「I’m uncle！」

▲GOT7榮宰。（圖／翻攝自GOT7官方推特）

GOT7固定在1月或2月會在韓國舉辦週年粉絲見面會，年年主題皆不同，有王子風、遊樂場風、露營（童子軍！？）風、大學社團歐霸風，今年則是足球隊風。從舞台設計、週邊、節目環節，都會牢牢扣緊主題，GOT7成員們也會莫名地十分投入其中。

今年成員的家人多有參與，如隊長JB的父母、榮宰的姐姐一家。JB一貫地碰到父母便會化做甜蜜黏人的孩子（不想說我已經習以為常，這個高反差可以說是十分雙重人格了），榮宰則是難得高調在舞台上向家人示愛，宛如外甥傻瓜。

▲榮宰在IG上po出帶著外甥shopping買玩具的照片：「當舅舅的滋味。」（圖／翻攝自榮宰IG）

過去榮宰曾數次在自己的IG上、Vlive上展現自己的舅舅力，像是享受買玩具給外甥、回木浦陪他們玩到自己脫力等。這次則是在台上致詞時，直接外甥傻瓜笑，用逗小孩的滑稽聲音說：「（外甥名字）來了呀～可愛鬼，晚點舅舅請你吃好料啊～」（你才可愛鬼！你全家都可愛鬼！）

▲榮宰一聽到姪子就笑成癡。（圖／Twitter some1likes6授權提供）

詳情請見以下影片。榮宰原先並沒有聽到外甥大喊：「舅舅！」還在認真說感言，經粉絲提醒後，突然變身外甥傻瓜承諾要請吃好料，並且在成員調侃「舅舅swag」時，驕傲地說：「I’m uncle！」

▼榮宰一聽到姪子就笑成癡。（影片來源：Twitter／some1likes6）

자랑스러운 우리 사랑스러운 영재 @9696cm pic.twitter.com/sRTFI0zABv — pb¨ (@some1likes6) 2019年1月5日

塔塔

身為鳥圈觀察家，不定期紀錄鳥圈大小事，專長是diss本命男團GOT7成員，堅持「愛越深，懟越狠」。想看更多請至粉絲團【The SIN Shop】

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