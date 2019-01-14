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冬季宋慧喬、朴信惠嘴唇還是好水潤！韓劇女主唇彩品牌找給你

台灣妞韓國媳 台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新..

文／台灣妞韓國媳

《男朋友》、《先熱情的打掃吧》最近熱播的韓劇看了幾部呢？每次看韓劇都會不小心注意到女主角的妝髮，然後就會不小心手邊多了很多美妝品哈哈哈～這次就來介紹熱播中的韓劇女主角唇彩，我們不要私藏，大家一起來花錢XDD

《先熱情的打掃吧》金有貞

▲《先熱情的打掃吧》金有貞唇彩。（圖／翻攝自愛奇異台灣站、JTBC）

（圖／翻攝自愛奇異台灣站、JTBC）

蘭芝 玻璃誘光蜜唇膏 Stained Glasstick #6 Red Spinel

▲韓劇女主角使用唇彩。（圖／翻攝自各品牌官網）

（圖／翻攝自蘭芝官網）

為了凸顯她白裡透紅的肌膚，使用本身代言、標榜潤澤感的蘭芝唇膏，在乾燥的冬天用起來也相當水潤自然～不會太過突兀又能瞬間擁有好氣色、沒有乾燥感，創造出像水一般乾淨的妝容～

《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠唇彩。（圖／翻攝自MAMONDE官網、tvN）

（圖／翻攝自MAMONDE官網、tvN）

MAMONDE Creamy Tint Color Balm Intense #5 Blooming Rose

▲韓劇女主角使用唇彩。（圖／翻攝自各品牌官網）

（圖／翻攝自MAMONDE官網）

MAMONDE的唇彩本就主打高顯色，加上絲滑的奶油感，看起來相當有氣色也達到豐潤效果，價格也很容易入手喔～

《男朋友》宋慧喬

▲宋慧喬,男朋友,朴寶劍,唇膏,口紅。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站、雪花秀官網）

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站、雪花秀官網）

雪花秀 肌本潤唇膏 Essential Lip Serum Stick #4 Rose Red

▲韓劇女主角使用唇彩。（圖／翻攝自各品牌官網）

（圖／翻攝自雪花秀官網）

總是那麼有話題性的宋慧喬，最近和國民弟弟寶劍出演《男朋友》，又更加受人矚目，選用優雅的雪花秀秋冬感唇彩，來搭配她劇中氣質熟女CEO的角色，蘊含山茶花油複合精華，更為嘴唇帶來水潤及保濕。

《心動警報》尹恩惠

▲《心動警報》尹恩惠唇彩。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

siero cosmetic JEALOUSY ARCHIVE PLUMPER #1 Jealousy Red

▲韓劇女主角使用唇彩。（圖／翻攝自各品牌官網）

（圖／翻攝自siero官網）

在劇中飾演TOP STAR的尹恩惠，華麗的妝髮絕對是重點之一，使用的這款唇彩就是主打長時間不掉色，不論是吃飯或喝水都不會影響到顯色，創造出豐厚又性感的唇妝。

《命運與憤怒》李珉廷

▲《命運與憤怒》李珉廷唇彩。（圖／翻攝自SBS）

（圖／翻攝自SBS）

YSL 絕色時尚啞緻唇膏 Rouge Pur Couture The Slim #21 Rouge Paradoxe

▲韓劇女主角使用唇彩。（圖／翻攝自各品牌官網）

（圖／翻攝自YSL官網）

平常走自然清爽的妝容的李珉廷，在新劇海報中變身為華麗性感的樣貌，應該是因為大紅唇才會有這麼大的反差吧！？這大紅唇妝就是出自YSL唇膏，雖然專櫃品牌的價位較不容易入手，但女生一定要擁有一支的YSL，不過因為是霧面款的關係，記得要先拿護唇膏當底再擦上喔～

台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新為我的人生開疆闢土，在這個臭名遠播的國家，開始我的新生活，發現其實，韓國沒這麼可怕啦^^"，了解更多請到粉絲團【台灣妞韓國媳】【HI A DAY】

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關鍵字

唇彩, 宋慧喬, 朴信惠, 金裕貞, 尹恩惠, 李珉廷, 韓劇, 日韓風

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