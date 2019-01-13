涉性侵害《巴清傳》開播無期！　高雲翔3億財產遭凍結…一查范冰冰公司告的

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星高雲翔2018年3月在澳洲涉性侵被捕，至今10個月來仍滯留當地面對庭審，妻兒也一同搬去做為保釋條件。他審判結果尚未出爐，13日率先傳出財產被《巴清傳》製作公司「唐德影視」提告求償，人民幣6382.4萬元（約台幣3億元）遭到凍結。

▲高雲翔在澳洲涉性侵案還在審理中，《巴清傳》製作公司提告。（圖／翻攝自微博）

高雲翔演出范冰冰製作大戲《巴清傳》，不料在澳洲涉案被逮，隨後女主角也涉逃漏稅神隱，電視劇受到影響延播，至今仍尚無定檔消息。他長期滯留澳洲無法自由行動，同時被唐德影視提告求償，根據北京市第一中級人民法院公告的民事裁定書，他和妻子名下公司「北京藝璇文化經紀公司」都成被告，同時價值6382.4萬元（約台幣3億元）的財產被查封、扣押或凍結，法院依法立即執行。

▲唐德影視提告，公司第九號大股東是范冰冰。（圖／翻攝自微博／）

據悉，唐德影視旗下有范冰冰作為第九位大股東，在《巴清傳》開播前已經賣出播映版權，斥資5億人民幣（約台幣23億）拍攝，2017年收入人民幣6.17億（約台幣28億元），同年8月公司公布財報，如果停播解約，將出現近人民幣7億（約台幣31億元），加上人民幣4000多萬（約台幣1.8億元）存貨的呆帳，連經營活動金流會有不利影響，影響到公司投資其他戲劇的進度。公司為避免求償無門，提出凍結高雲翔、妻子董璇公司名下資產，對藝人滯留澳洲審案又雪上加霜。