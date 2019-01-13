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閃瞎我的眼！　應采兒「藏觀眾席」看陳小春演唱會…揮螢光棒被大螢幕轉播

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星陳小春近日在深圳舉辦演唱會，老婆應采兒也低調到場打氣，現場打光觀眾席，歌迷才知道老婆也在場，接著便唱起情歌《獨家記憶》。好友鄭希怡更上傳影片，夫妻倆一個台上演出、一個台下跟著哼唱的互動，閃瞎大批網友！

▲應采兒低調看陳小春演唱會，被大螢幕特寫。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲應采兒低調看陳小春演唱會，被大螢幕特寫。（圖／翻攝自微博／應采兒）

影片中，應采兒全神投入，一邊扯嗓唱歌、一邊揮舞著螢光棒，接著鏡頭拍著陳小春獨站高台，演唱歌曲《男人不該讓女人流淚》。而且唱到「相信我，無悔無求，我願為你放棄所有」時，老公正看著台下的她，夫妻倆互動令閨蜜鄭希怡直呼：「幸福的一對，閃瞎我的眼！」

▲應采兒低調看陳小春演唱會，被大螢幕特寫。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲應采兒在台下扯嗓唱，還揮舞螢光棒。（圖／翻攝自微博／鄭希怡）

▲應采兒低調看陳小春演唱會，被大螢幕特寫。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲陳小春唱歌找到應采兒，在台上對著老婆唱。（圖／翻攝自微博／鄭希怡）

此外，參加深圳演唱會的網友也陸續分享放閃時刻，有人曬出現場影片，大螢幕出現應采兒特寫，全場觀眾才知道陳小春老婆也在場，接著《獨家記憶》的音樂就響起來，網友留言：「這是什麼神仙愛情」、「小春哥這首歌只為她一人唱嗎？要哭要哭。」眾人也輪番稱讚「恩愛、羨慕」、超感動！」

▲應采兒低調看陳小春演唱會，被大螢幕特寫。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲應采兒在台下被燈光一照，大螢幕轉播特寫曝光了。（圖／翻攝自微博）

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