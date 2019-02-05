17歲出道還家債百萬！　林依晨留遺書告訴媽「進演藝圈不是犧牲」

記者楊蕎綺／綜合報導

電影《少年Pi的奇幻冒險》接近結尾時，中年Pi說：「人生就是不斷地放下，但最傷感的是，沒能好好說再見。」無論對象是誰，走到人生的最終，「遺書」無非是向還留在世間的人好好道別的方式之一，許多藝人就趁著身體還硬朗、意識還清晰之時，寫下身後最想留下的話。

林依晨

「零負評女神」林依晨總給人沉穩、早熟的感覺，這或許和她負債貧苦的童年有關，雖然出身單親家庭，林媽媽卻給她滿滿的愛，母女倆無論在生活還是感情方面，彼此都不藏秘密。早在23歲之時，她就寫過一封遺書給母親，內容不外乎是講述當時的遺憾，希望有人能代為完成，也特別提到會進演藝圈是自己的興趣，不想媽媽認為她是犧牲，而感到自責或後悔。

▲▼林依晨和媽媽之間沒有秘密，23歲寫的遺書也是留給母親。（圖／記者季相儒攝、翻攝自林依晨微博）



或許對很多人來說，寫遺書有點忌諱，但林依晨認為永遠不知道，計畫與意外哪個先發生，既然沒有辦法選擇離開的方式，不如先做好安排，並且從中檢視人生的種種，去完成那些沒說出口的愛或抱歉，去實踐想做卻來不及做的事。

錦雯

錦雯2018年經歷舅舅過世，讓她頗有感觸，認為還在活著的時候，就該向親友「好好道別」，剛好過去參加舞台劇《散戲》集訓時，導演黃致凱讓每個人都寫下一封遺書，她哭著說：「最放心不下就是爸爸媽媽，希望兄弟姊妹可以好好照顧。」也和老公說好，若真離開人世，希望能海葬。

▲錦雯交代老公若自己早走一步，希望能海葬。（圖／記者張一中攝）



黃子佼

藝人黃子佼（佼佼）早期在恩師張小燕的身邊學習，靠著機智的反應迅速走紅，然而成名早帶來的就是迷失自我，2002年的劈腿風波讓他重重的摔了一跤，從高峰瞬間跌至谷底，「就會想自己怎走到這一步」，一度失志寫了遺書，對他而言人生最大的低潮並不是沒有工作，而是「大家對你視而不見」，有工作卻沒人記得，「那是另一種悲傷」。

▲黃子佼陷入嚴重低潮，一度有輕生念頭。（圖／記者黃克翔攝）



事業、感情都陷入低潮，黃子佼當時沒有任何工作機會上門，身邊也沒有什麼朋友，成天在家胡思亂想，甚至起了輕生的念頭，但某天打開電視，他發現世界上充斥著天災人禍，很多人是想活卻不能活，反觀自己「我好手好腳，哀怨什麼？」決定理性面對人生，「往左走是輕生，往右走是人生」，放棄尋死念頭重新出發，才再度造就事業巔峰。

許效舜

許效舜曾靠「鐵師玉玲瓏」紅遍大街小巷，沒想到2002年開始卻遇上人生最低潮，時間長達7年，經歷投資失利、與前妻離婚、石頭家族沒落、手邊節目停光，已經不能說是禍不單行，某次他在飛機上遇嚴重亂流，旁邊大媽哭喊：「我們就要摔死了！」他聽了卻大笑，原來當時他已負債累累，「我就說，妳哭妳的，我笑我的。」

▲許效舜看透生死，已為自己買好塔位，也寫了遺書。（圖／記者季相儒攝）

終於2010年接下《瘋神無雙》主持，再次從谷底爬起，對演藝工作有了另一層體悟，把工作轉換成「帶給人快樂」的人生任務，而對於生死他也早看開，不僅已買好塔位、寫好遺書，更想嘗試「冰葬」，遺體會先被冰成冰塊，用機器壓碎後震成粉末，最後自然分解，比一般火葬、土葬更環保。

楊繡惠

楊繡惠出道數十年，每年都習慣定期做健康檢查，2017年抽血做癌症篩檢時，醫生告知她大腸癌指數超標，且比正常值超標許多，她揪著一顆心等待做進一步檢驗，結果意外接到一位友人來電，對方拿著她的生辰八字去給人通靈，竟得到「已經大腸癌末」的結論，讓她當場崩潰。

▲楊繡惠被騙罹大腸癌末期，最擔心的是年邁的父母。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）



「如果我死了，我的錢、我的房、我的珠寶首飾要給誰、怎麼分配」楊繡惠想到這一點，便忍著悲傷開始寫起「遺產規劃」，恰巧一位久未聯絡的友人來電，對方一聽她的擔心，便說要請一位通靈師姐幫她看，過沒多久，友人再打來就說：「繡惠姊，師姐說已經末期了，說看到妳那腸子都是黑黑的…。」聽到這她已經無法回話，掛了電話就開始崩潰大哭，不是怕死，而是想著該怎麼跟年邁的父母說這件事情，就怕爸爸媽媽承受不住。

幸好一個禮拜後，楊繡惠做完全身麻醉檢查，陪診的姊姊一臉淡定地說：「醫生說妳又沒怎樣。」證實朋友找的所謂師姐根本只是江湖術士。