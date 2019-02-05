ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

17歲出道還家債百萬！　林依晨留遺書告訴媽「進演藝圈不是犧牲」

記者楊蕎綺／綜合報導

電影《少年Pi的奇幻冒險》接近結尾時，中年Pi說：「人生就是不斷地放下，但最傷感的是，沒能好好說再見。」無論對象是誰，走到人生的最終，「遺書」無非是向還留在世間的人好好道別的方式之一，許多藝人就趁著身體還硬朗、意識還清晰之時，寫下身後最想留下的話。

林依晨

「零負評女神」林依晨總給人沉穩、早熟的感覺，這或許和她負債貧苦的童年有關，雖然出身單親家庭，林媽媽卻給她滿滿的愛，母女倆無論在生活還是感情方面，彼此都不藏秘密。早在23歲之時，她就寫過一封遺書給母親，內容不外乎是講述當時的遺憾，希望有人能代為完成，也特別提到會進演藝圈是自己的興趣，不想媽媽認為她是犧牲，而感到自責或後悔。

▲▼林依晨三菱電機除濕機新品發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼林依晨和媽媽之間沒有秘密，23歲寫的遺書也是留給母親。（圖／記者季相儒攝、翻攝自林依晨微博）

▲▼林依晨與媽媽。（圖／翻攝自林依晨微博）

或許對很多人來說，寫遺書有點忌諱，但林依晨認為永遠不知道，計畫與意外哪個先發生，既然沒有辦法選擇離開的方式，不如先做好安排，並且從中檢視人生的種種，去完成那些沒說出口的愛或抱歉，去實踐想做卻來不及做的事。

錦雯

錦雯2018年經歷舅舅過世，讓她頗有感觸，認為還在活著的時候，就該向親友「好好道別」，剛好過去參加舞台劇《散戲》集訓時，導演黃致凱讓每個人都寫下一封遺書，她哭著說：「最放心不下就是爸爸媽媽，希望兄弟姊妹可以好好照顧。」也和老公說好，若真離開人世，希望能海葬。

錦雯出席 年代《別讓身體不開心》錄影（圖／記者張一中攝）

▲錦雯交代老公若自己早走一步，希望能海葬。（圖／記者張一中攝）

黃子佼

藝人黃子佼（佼佼）早期在恩師張小燕的身邊學習，靠著機智的反應迅速走紅，然而成名早帶來的就是迷失自我，2002年的劈腿風波讓他重重的摔了一跤，從高峰瞬間跌至谷底，「就會想自己怎走到這一步」，一度失志寫了遺書，對他而言人生最大的低潮並不是沒有工作，而是「大家對你視而不見」，有工作卻沒人記得，「那是另一種悲傷」。

▲▼黃子佼新專輯【Live&Life】聽歌會。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃子佼陷入嚴重低潮，一度有輕生念頭。（圖／記者黃克翔攝）

事業、感情都陷入低潮，黃子佼當時沒有任何工作機會上門，身邊也沒有什麼朋友，成天在家胡思亂想，甚至起了輕生的念頭，但某天打開電視，他發現世界上充斥著天災人禍，很多人是想活卻不能活，反觀自己「我好手好腳，哀怨什麼？」決定理性面對人生，「往左走是輕生，往右走是人生」，放棄尋死念頭重新出發，才再度造就事業巔峰。

許效舜

許效舜曾靠「鐵師玉玲瓏」紅遍大街小巷，沒想到2002年開始卻遇上人生最低潮，時間長達7年，經歷投資失利、與前妻離婚、石頭家族沒落、手邊節目停光，已經不能說是禍不單行，某次他在飛機上遇嚴重亂流，旁邊大媽哭喊：「我們就要摔死了！」他聽了卻大笑，原來當時他已負債累累，「我就說，妳哭妳的，我笑我的。」

▲▼許效舜金鐘專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲許效舜看透生死，已為自己買好塔位，也寫了遺書。（圖／記者季相儒攝）

終於2010年接下《瘋神無雙》主持，再次從谷底爬起，對演藝工作有了另一層體悟，把工作轉換成「帶給人快樂」的人生任務，而對於生死他也早看開，不僅已買好塔位、寫好遺書，更想嘗試「冰葬」，遺體會先被冰成冰塊，用機器壓碎後震成粉末，最後自然分解，比一般火葬、土葬更環保。

楊繡惠

楊繡惠出道數十年，每年都習慣定期做健康檢查，2017年抽血做癌症篩檢時，醫生告知她大腸癌指數超標，且比正常值超標許多，她揪著一顆心等待做進一步檢驗，結果意外接到一位友人來電，對方拿著她的生辰八字去給人通靈，竟得到「已經大腸癌末」的結論，讓她當場崩潰。

楊繡惠被通靈的說大腸癌末期。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩 官方頻道）

▲楊繡惠被騙罹大腸癌末期，最擔心的是年邁的父母。（圖／翻攝自Youtube／命運好好玩）

「如果我死了，我的錢、我的房、我的珠寶首飾要給誰、怎麼分配」楊繡惠想到這一點，便忍著悲傷開始寫起「遺產規劃」，恰巧一位久未聯絡的友人來電，對方一聽她的擔心，便說要請一位通靈師姐幫她看，過沒多久，友人再打來就說：「繡惠姊，師姐說已經末期了，說看到妳那腸子都是黑黑的…。」聽到這她已經無法回話，掛了電話就開始崩潰大哭，不是怕死，而是想著該怎麼跟年邁的父母說這件事情，就怕爸爸媽媽承受不住。

幸好一個禮拜後，楊繡惠做完全身麻醉檢查，陪診的姊姊一臉淡定地說：「醫生說妳又沒怎樣。」證實朋友找的所謂師姐根本只是江湖術士。

19歲連生3子嫁不進千億豪門　梁洛施一句「值得」錄影淚崩！

推薦閱讀

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

林志玲太狂！睽違8年豋《春晚》「水上芭蕾」難度破表

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

林志玲太狂！睽違8年豋《春晚》「水上芭蕾」難度破表

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

錦雯, 楊繡惠, 林依晨, 黃子佼, 許效舜, 遺書

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林志玲爆乳高空跳水美炸！　網揪「2關鍵細節」：有替身
  2. 張柏芝罕見曬兒！　11歲Lucas開口「低音拜年」…網：超像謝霆鋒
  3. 17歲出道還家債百萬！　林依晨留遺書告訴媽「進演藝圈不是犧牲」
  4. 專訪／吉本興業諧星「借高利貸」靠女友養10年　如今收入都給老婆
  5. 歐陽娣娣14歲「跟妮妮一樣高了！」　站姊姊旁邊「嫩白美腿」超搶鏡
  6. 35年來最神奇的魔術　淘寶售「劉謙酒壺」一組1.5萬
  7. 嘉貴妃費盡心機一場空　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運
  8. 劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」
  9. 蔡依林「年夜飯這樣吃」！　3關鍵吃飽又不胖…網推爆：細節超重要
  10. 專訪／日本女藝人獨愛炎亞綸！「3部總裁戲」中文神進步

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366