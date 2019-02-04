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專訪／黃心娣車禍挫傷休養半年　林依晨暖心送雞湯

記者李欣容／專訪

黃心娣起初因在《蘭陵王》中飾演玉兔展露頭角，柔弱女子為大局犧牲自我的形象惹人垂憐，後來她也連接演了幾部偶像劇都是，直到在《稍息立正我愛你》飾演曾之喬的高中閨密李如蘋，才又讓人想起她是當年的玉兔，今年她和師姐林依晨再度合作《小女花不棄》，拍攝過程中黃心娣不慎車禍受傷，林依晨還送雞湯關心，讓她很感動。

▲▼專訪 黃心娣。（圖／記者黃克翔攝）

▲專訪 黃心娣。（圖／記者黃克翔攝，下同）

黃心娣在《小女花不棄》中飾演明月山莊的雙胞胎青妍、青蕪，和碧羅天聖女花不棄（林依晨 飾）是死敵，每次出場都是那句：「抓到就殺了她！」黃心娣躲在柱子後，用手捂著半臉，和劇中狠毒模樣相差很大，她露出為難的表情：「一方面我們是朋友，我也以她為榜樣，必須要撇開我對她好的感覺，甚至我們不需要太有默契，畢竟討厭一個人，也不會一直看著她講話，還會有點不屑她。」上戲是死敵，下戲後林依晨是暖心的大姐姐，不但會提醒她戴護具，還會教她如何防止受傷。

▲▼專訪 黃心娣。（圖／記者黃克翔攝）

黃心娣每天神經緊繃，尤其拿刀舞劍的角色，她分享其中一場山林追逐戲：「我披著披風，拿著劍，我後面是男生，我也得要跑快一點，不然他們會很容易追上，小心腳下攝影機的軌道同時，還要跑得美，跑得帥。」

雖然辛苦，但更讓她難以忍受的，卻是上廁所這件事，黃心娣說：「有時候拍戲現場很荒蕪，你就會看到地上一堆一堆的...糞坑，只能隨便拿個木板就上了，大不了請助理幫你撐把傘，好處是不自覺一直瘦下來，越拍臉越瘦！根本不敢多吃，上廁所不方啊。」

▲▼專訪 黃心娣。（圖／記者黃克翔攝）

在克難的環境下工作，黃心娣坦言只能盡力保護好自己，就算真的受傷了，她也不喊苦，只說：「我當然也怕受傷阿，尤其見血、破皮那種，會很難遮。」完全是個工作狂。

黃心娣以前的確是個工作狂，除了會替自己安排聲音課、表演課、健身課等等，還會三不五時就追著經紀人問工作，直到去年她出了一場車禍，就此改變她的想法。

▲▼專訪 黃心娣。（圖／記者黃克翔攝）

黃心娣去年6月在《花不棄》殺青前發生車禍，車子開到一半竟撞上超速大卡車，她嚇得腦中一片空白，雖然車頭被撞爛，但還好人只有輕微挫傷，不過也因為傷到軟組織，她右半邊幾乎不太能動，為了不耽誤劇組進度，僅休息3天就上工，殺青後她一休養就是半年，那時候林依晨還不忘請助理送雞湯，讓黃心娣很感動。

▲▼專訪 黃心娣。（圖／記者黃克翔攝）

黃心娣也因為這樣，理解到身體對演員的重要性，「那是我們最重要的資產，人沒了，你在世上的任何期待、努力都不重要了，我們都不會知道下一秒會發生什麼，萬一真的發生什麼，你生命會有很多遺憾。」

現在，她依舊會為自己安排進修課程，但她不再緊迫盯人，「我只要把自己生活過好，公司一定會很努力幫你安排工作的，不需要再給身邊的人，或是給你自己太大壓力。」

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關鍵字

黃心娣, 小女花不棄, 蘭陵王, 玉兔

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