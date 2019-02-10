出過死亡意外5電影！男星遭「螺旋槳奪命」　《死侍2》替身撞車亡

記者傅家妤／綜合報導

在力求逼真的好萊塢電影中，往往在拍攝期時，都希望盡可能將最真實場景呈現給觀眾，尤其是一些驚險的鏡頭，例如一些爆破場面、高空跳樓的戲碼，越逼真越是能讓觀眾感受到腎上腺素飆升的快感，但這些鏡頭拍攝都具有一定的危險性，因此片場傳出意外事件已是常事。雖然隨著近年特效技術越來越精進，電影、電視劇拍攝期間發生意外的機率已大大降低，但影史上還是發生過一些在片場上演的意外事件，導致演員、特技人員或是幕後工作人員身亡等，以下我們就來盤點曾在拍攝時發生過「死亡意外」的其中5部著名好萊塢電影。

2018年《死侍2》（Deadpool 2）

▲《死侍2》喪生的特技人員是女星薩奇碧茨（左）的替身。（圖／達志影像、翻攝自萊恩雷諾斯臉書）

漫威英雄電影《死侍2》於2018年上映，依舊不負眾望的票房打開紅盤，討論度非常高。不過這部電影在2017年拍攝時，曾發生過一件憾事，該片其中一名女特技演員Joi SJ Harris在加拿大溫哥華拍攝時，於過程中騎乘機車失事，當場不治身亡。

▲該女替身騎車撞大樓喪命。（圖／達志影像）

Joi SJ Harris是一名專業的賽車手，她在電影中擔任女星薩奇碧茨（Zazie Beetz）的替身，她原本在前4次都成功完成任務，但在第5次時，油門似乎失去控制，她整個人飛出去直接撞上落地窗，由於撞擊力道太猛，現場玻璃散落一地。據悉當時她為了劇情需要，在拍攝過程中並沒有戴上安全帽，而也有目擊者透露，意外發生時，現場也沒有聽到緊急煞車聲，可見當時的情況危急，連Joi SJ Harris本人都反應不過來。

2012年《浴血任務2》（The Expendables 2）

▲《浴血任務2》電影特技演員也在拍攝中出意外喪命。（圖／《浴血任務2》劇照）

由席維斯史、傑森史塔森、尼可拉斯等人主演的《浴血任務》系列電影，分別在2010年、2012年及2014年上映，而功夫巨星李連杰也是主演之一。但在拍攝電影第二集期間，擔任李連杰替身的美籍華人劉坤，在保加利亞拍攝一組橡皮艇在湖面爆炸的鏡頭時，因引爆的時間點出了差錯，導致他傷勢過重不幸身亡，該場意外造成了1死5傷的悲劇。

▲李連杰自掏腰包幫助該去世特技人員的家屬。（圖／翻攝自微博／李連杰）

值得一提的是，後來劉坤的家人不滿劇組沒有做好安全措施，氣得一狀告上法院，獲得勝訴，不過法院判了電影公司只須支付美金2.5萬元（約台幣78萬元）賠償，該判決結果讓網友非常不滿，認為賠償金額過少。有傳李連杰本人在得知此事後，悄悄地自掏腰包捐出港幣580萬元（約台幣2300萬元）幫助劉坤的家人。

2008年《黑暗騎士》（The Dark Knights）

▲《黑暗騎士》飾演小丑的男星希斯萊傑，被傳出入戲太深，走不出來才會吞藥。（圖／《黑暗騎士》劇照）

由知名導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的《黑暗騎士》，最讓人印象深刻的一件事情就是，在片中飾演「小丑」的澳洲演員希斯萊傑（Heath Ledger）於該片上映的同年，因嗑藥過量身亡，有人認為他是因為飾演「小丑」，入戲太深，才會導致他心情陷入抑鬱，同時服用安眠藥和處方藥等6種藥物過量致死。

▲希斯萊傑是個非常傑出的演員。（圖／路透社）

對此他的家人早已做出駁斥，姐姐凱特（Kate Ledger）和艾許莉（Ashleigh Bell）表示，弟弟在演出「小丑」一角時，真的很享受在其中，所以當家人聽到外界指他因為該角色陷入憂鬱時，都感到很驚訝，認為他不會因為小丑的極端、黑暗面受到影響。爸爸Kim Ledger也說：「這是他自己的錯，不能怪別人，他吃下那些藥，當然不能把這種錯誤推到別人身上。可是這真的讓人很難接受，因為我真的很愛他，也以他為傲。」

但其實除了希傑在拍攝結束後離世，一名紐西蘭籍的技術人員Conway Wickliffe在2007年拍攝《黑暗騎士》喪生，當時在拍攝期間攝影車失控撞樹，而坐在後座的Conway Wickliffe整個人全程上半身是伸出車窗，依靠在車門拍攝另一輛車，就在車禍發生時，他整個人飛出窗外，送醫後不治身亡。

1994年《龍族戰神》（The Crow）

男星李國豪是大名鼎鼎華人功夫巨星李小龍之子，他跟著父親的腳步，成為一名武打演員，原本應繼承父親衣缽的他，卻在1993年拍攝《龍族戰神》時意外中槍身亡，該部作品原本被視為他打下好萊塢市場的重要作品，不料卻在一場槍戰戲中，射殺他的道具槍裡，竟裝著真的子彈，他因而中彈身亡。

▲李國豪因為拍攝電影意外身亡。（圖／翻攝自網路）

據悉，當時身為男主角的李國豪有一幕是被男演員麥可麥斯（Michael Massee）拿槍擊中倒地，但是當導演喊卡時，工作人員卻發現他並沒有站起來，而是腹部鮮血直流，陷入昏迷，緊急送醫搶救六小時後宣告不治，年僅28歲。事後麥可麥斯雖然不需要為他的死負上法律責任，不過他在受訪時曾表示，一直無法忘記是自己親手開出那致命的一槍，為此還息影了一年多。

麥可麥斯重啟演藝事業後，曾演出《貓女》、《超人特攻與無敵浩克》、《蜘蛛人：驚奇再起》等熱門電影，不過他已在2016年於洛杉磯癌逝，享壽61歲。

1983年《陰陽魔界》（The Twilight Zone）

▲維克莫羅在拍攝《陰陽魔界》時，被直升機的螺旋槳斬首身亡。（圖／《陰陽魔界》劇照）

大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）過去曾將美國經典影集《迷離幻境》改編搬上大銀幕成4段式電影，而這部電影就是《陰陽魔界》，當時找來了另外3名導演分別執導一段故事，而由導演約翰蘭迪斯（John Landis）所執導的第一個故事，就發生了嚴重意外，當時53歲的男主角維克莫羅（Vic Morrow）所搭乘的直升機因煙火爆破，導致尾翼被切斷，直升機因此失控墜毀，在機上維克莫羅當場遭螺旋槳斬首身亡，而另外兩名遇難者是只有6、7歲的越南臨時演員，之後導演約翰蘭迪斯也因這次的事故被起訴，但最終證明這次的事件純屬意外，儘管付出了巨額賠償，但電影仍梳理殺青並如期上映。