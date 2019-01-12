《初戀那件小事》小嵐「露胸裸照」瘋傳！　本人親自回應給真相

記者李湘文／綜合報導

泰國女星平采娜樂維瑟派布恩（Pimchanok Luevisadpaibul，漢名：呂愛惠）因為演出《初戀那件小事》小嵐走紅，卻也因此飽受騷擾。她2017年曾被爆出假車震照，最近竟又有好幾張「正面裸露照」在網路上瘋傳，10日無奈澄清都是P的，而且假到連自己看了都覺得好笑。

▲平采娜以《初戀那件小事》走紅。（圖／翻攝自平采娜Instagram）

網路上最近流傳「平采娜裸照」，都是正面露出臉孔的照片，但私密部位則打上馬賽克，在部分色情網站不斷傳播，男網友甚至因此票選她為最想發生性關係的女星。對此，平采娜10日親自回應，坦承自己也有看到，第一時間並不生氣，反而覺得好笑，「（胸部）實在太大了」，但看完後其實也有點尷尬、不舒服。

▲平采娜隨著年紀漸長，越來越有女人味，卻也常被騷擾。（圖／翻攝自平采娜Instagram）

平采娜透露，平時也常收到色情訊息、照片，一般都直接刪除或封鎖，但如果對方不停止傳播，就會採取法律途徑處理。對於這次事件，她高EQ看待，認為大家應該也不會把這些假照片當真，「因為有些照片裡的頭大小不一，有些甚至錯位了。」她雖然想要報警，但工作太忙，所以目前尚未處理。