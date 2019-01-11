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夏夕夏景翻版！23歲女偶像險遭2男性侵　公司竟逼她出來道歉

▲山口真帆在直播中爆哭，並透露日前險遭男粉絲闖入家中襲擊。

圖文／鏡週刊

日本偶像女團NGT48成員山口真帆週二（8日）開直播，泣訴遭隊友出賣個資，被2名狂粉襲擊且強暴未遂。事後公司卻指山口真帆有被害妄想症，精神一度崩潰，昨（10日）她憔悴現身活動場合，為引起騷動向粉絲道歉。

據了解，山口真帆在8日在直播中控訴，先前返家時，遭2名狂粉埋伏並壓倒在地，她趁亂掙脫報警，事後才得知遭同團成員出賣地址及回家時間，甚至教唆對方襲擊。

沒想到，她向經紀公司舉發，隊友不但未遭懲處，自己還被指有被害妄想症，才想要以直播公布真相，但活動進行到一半，就被強制暫停，相關發文也全被刪，粉絲質疑是遭公司高層「搓湯圓」。

山口真帆面容身材優，疑似成為團員的眼中釘。（翻攝自網路）

NGT48昨日舉辦出道3週年紀念公演，隊友矢口不提山口真帆的事，直到唱到第8首歌，山口真帆才現身，並在演場結束後向眾人鞠躬，為連日引起的騷動道歉。

山口真帆面容憔悴，目測至少暴瘦4公斤，在活動現場上發表道歉聲明表示「很抱歉帶來騷動，並為一直關照我們的人造成麻煩，我和AKS（公司）商討後，今後NGT48會向著新的方向前進，也會繼續擔任Team G的副隊長，也請繼續支持NGT48。」

但不少粉絲不滿山口真帆遇襲後，公司不僅沒出面交待，竟還要受害者出面道歉，這樣的處置方式，讓粉絲憤怒地在網上砲轟公司做法過份。

▼山口真帆現身NGT出道3周年紀念公演，為連日遇襲風波道歉。

山口真帆憔悴露面，向眾人鞠躬，為連日引起的騷動道歉。（翻攝自網路）

山口真帆憔悴露面，向眾人鞠躬，為連日引起的騷動道歉。（翻攝自網路）

何謂「夏夕夏景」？

指輔大2015發生校園性侵案件，加害人企圖以酒後亂性誤導性侵案件。

而該校社科院長夏林清企圖河蟹，勸阻受害方提報校方性平會， 並以「我不要聽一個受害者的版本！你們學生之間的情欲流動我也知道，不要以為我不知道你們平常在8樓幹些什麼，偷吃也要把嘴巴擦乾淨，沒錯，你，確實，酒後，亂了性，但我不要聽一個受害者的版本，我要聽你作為一個女人在這件事裡面經驗到什麼！不要亂踩上一個受害者的位置！」等言語檢討受害女學生。 

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