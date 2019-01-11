安孝燮要演歷代級醜男？靈魂復甦後和朴寶英「人生調換」

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇又可能誕生一對新CP啦！由朴寶英主演的新劇《어비스（Abyss）》5月即將上檔，傳出男主角將找來新生代男演員安孝燮，演出「歷代級醜男」，兩人陰錯陽差譜出浪漫愛情故事，光看兩人顏質，就讓劇迷大呼：這組合很可以！

▲朴寶英、安孝燮可望演出新戲《Abyss》。（圖／車庫娛樂提供、翻攝自安孝燮IG）

可能由安孝燮飾演的男主角是美妝品牌理事，但其貌不揚被說是「歷代級醜男」，因為一個神祕靈魂復甦水晶球，和朴寶英飾演的美女檢察官調換，男方變身成花美男，復甦後成為律師事務所的事務長，相反的女主角卻變成「超普妹」，講述關於人生與愛情的故事。

▲朴寶英將與《oh 我的鬼神君》導演再次合作。（圖／翻攝自tvN官網）

這是朴寶英繼2017年《大力女子都奉順》後，睽違2年回歸電視劇，尤其《어비스（Abyss）》導演就是執導《Oh 我的鬼神君》的柳濟元，朴寶英當年在劇中也有頻繁的角色轉換，最終結局創下破7%的好成績，再度與舊班底合作，讓劇迷非常期待。

▲安孝燮在《雖已30但仍17》演技讓人印象深刻。（圖／龍華電視提供）

23歲新生代男演員安孝燮，去年本來有機會與金裕貞搭檔演出《先熱情的打掃吧》漫畫改編韓劇，但因女方須養病延遲拍攝，他改接《雖已30但仍17》的男配角，演技讓人為之一亮，奪下去年底MBC演技大賞最佳男子新人獎，對於是否和朴寶英搭檔，經紀公司回應「確實接到提案，正在考慮中」。此劇預計5月份於tvN播出。