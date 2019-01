SEVENTEEN、太妍蓄勢待發！1月至少27組歌手排隊回歸～

文/哭包

每年一月韓國歌謠界都會掀起一股回歸潮,從偶像團體、solo歌手,甚至是樂團等等都蓄勢待發,帶著具有各自色彩的音樂回歸歌壇,今年也不例外!讓我們一起來看看這個月有哪些歌手帶來新作品吧!

solo歌手、樂團首週打頭陣!

2019年第一週回歸的有:SHAUN、請夏、厲旭、MC THE MAX、N.Flying、LUNA。

SHAUN在新年的第一天便發行第二張EP專輯《An-nyeong》,主打歌〈Bad Habits〉再次登上各大音源平台1位!去年發行的逆行曲〈Way Back Home〉也曾席捲各大音源平台1位,且最近累積播放量已突破1億次,SHAUN除了追加製作各種REMIX版本,還找了英國歌手Conor Maynard一起合唱韓英版本。

出道已有16年之久的MC THE MAX帶著暌違三年的正規第九張專輯《Circular》再次回歸,大展抒情唱功。大家或許對MC THE MAX這個名字有些陌生,但其實很多熱門韓劇的OST,例如:《沒關係 是愛情啊》、《看見味道的少女》、《太陽的後裔》等等他們都有演唱過,具有感染力的歌聲搭配上劇情,常令人有種痛徹心扉的感覺。

新男團出道!始祖男團回歸 製作人CODE KUNST一支獨秀

第二週回歸的有:iKON、Apink、KNK、CODE KUNST、宇宙少女、ONEUS、VERIVERY、g.o.d。

離開YG旗下廠牌HIGHGRND的製作人CODE KUNST,2018年簽約到嘻哈廠牌AOMG以及擔任《SHOW ME THE MONEY 777》評審後,發表過許多音樂作品。1/8發行的單曲《XI》,找來許久不見的李遐怡 (LEE HI)伴唱,期待他們兩個擦出的火花!目前歌曲已經先公佈,MV後於1/11公開。

新男團ONEUS於1/9正式出道,發行首張專輯《Light US》並舉辦出道演唱會。他們的前身為RBW BOYZ,同時也是MAMAMOO師弟團,因此備受矚目!另外,大家應該對成員的面孔蠻熟悉,ONEUS六位成員中有的參加過《PRODUCE 101》第二季,有的參加過《MIXNINE》,後來更透過《我們要出道(데뷔하겠습니다)》這個出道實境節目持續亮相,因此累積了一定的實力及人氣。

韓國第一代男團g.o.d將於1/10發行出道20年紀念特別專輯《THEN&NOW》,會是一張充滿g.o.d風格及感性的專輯,由成員金泰宇擔任總製作人,其他成員也參與詞曲創作,作為禮物獻給20年來一路陪伴的粉絲們。專輯取名為《THEN&NOW》極具意義,包含著god的過去及現在,專輯內收錄的10首歌中除了有新歌外,以前的經典歌曲也將進行翻唱。特別的是,正規四輯的主打歌〈Road〉將由MeloMance鄭同桓重新進行編曲,更找來IU、HENRY、趙賢雅以及梁多一參與演唱,經典名曲將會如何重新誕生,令人非常好奇!

「OST精靈」Punch出輯 ASTRO完整體回歸

第三週要回歸的有:GFRIEND、MINHYUK (BTOB)、Punch、ASTRO。

在韓國有「OST精靈」之稱的Punch,終於要在1/16發表出道五年以來的第一張迷你專輯《Deram of you》!這張專輯收錄五首以愛情與離別為主題的歌曲,主打歌〈Heart〉是一首將女子面臨離別的心境比喻成爲時間和季節的歌曲,也展現了Punch獨有的離別感性。Punch之前透過獻唱韓劇《太陽的後裔》、《沒關係 是愛情啊》、《鬼怪》等OST,並發行過〈Tonight 〉、〈End of The Night〉、〈Good bye〉等單曲躋身音源強者行列,更是被認證的實力派唱將!

同一天(1/16)ASTRO也將發表第一張正規專輯《All Light》,距離上次他們以完整體6人形式活動已有1年2個月之久,這期間成員們各自活躍於戲劇、綜藝節目等領域中,所以這次回歸對等待已久的粉絲來說是個好消息!ASTRO全員參與了《All Light》這張專輯的作詞部分,將對粉絲的愛比喻成旋轉木馬並寫進歌中。這幾天陸續釋出的預告影片及照片中,形象設定為園藝師並展現出「像花一樣美的男子」的夢幻氛圍。讓人不禁好奇這次主打歌會是以什麼樣的風格呈現?

SEVENTEEN釋出日程表 預告強勢回歸

第四週要回歸的有:Hyomin (T-ARA)、SEVENTEEN、黃致列、NIEL (TEENTOP) 、Paul Kim、鄭承煥。

SEVENTEEN的經紀公司Pledis在1/8釋出了一張回歸日程表,預告著他們將在1/21發行迷你六輯《YOU MADE MY DAWN》!這次的專輯縮寫,和6個月前發行的迷你五輯《YOU MADE MY DAY》一樣為「YMMD」,究竟暗藏著什麼玄機?等待他們回歸的期間釋出了〈Getting Closer〉這首歌曲,SEVENTEEN再次以整齊且強烈的刀群舞吸引了大眾目光,新專輯也值得拭目以待!

除了以上述歌手外,INFINITE、ZICO、太妍等也有計畫會在1月回歸。不論是偶像團體、solo歌手還是樂團,1月我們將有滿滿的韓樂可以聽,大享耳福!另外,想必榜單又會是一番激戰!

