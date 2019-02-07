《怪獸與葛林戴華德的罪行》除了3D效果，各方面都退步的續集

▲《怪獸與葛林戴華德的罪行》。（圖／《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照，以下皆同）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

時隔兩年，J.K.羅琳與大衛葉慈再度帶來了哈利系列前傳同時也是怪獸系列的續章，早在首集上映的一個月前羅琳就宣布這系列將會拍攝五集，顯然是非常有信心，而首集也的確沒有讓人失望，但筆者在看完本部續集後則是懷疑這真的是J.K.羅琳編出來的劇本嗎？怎會如此雜亂無章且失控？也難怪傳出國內外許多觀眾看完電影後滿頭問號。

在首集尾聲時，美國魔法國會（MACUSA）在紐特斯卡曼德的協助下，成功的緝捕了強大的黑巫師葛林戴華德。無奈葛林戴華德很快就應證先前誇口的威脅，成功逃脫並開始匯集對他終極目標一無所知的信眾，開始培育純種巫師好統治所有莫魔生靈，而本集故事則是敘述為了阻止葛林戴華德的陰謀，鄧不利多招來答應協助他的前任學生紐特斯卡曼德，然而紐特對任務的危險性卻一無所知。

鄧不利多給予紐特在法國庇護所的指示，紐特和雅各將前往法國找尋蒂娜、奎妮及魁登斯，必投靠庇護所的主人尼樂勒梅。此時魔法世界日益分裂，就算在最可靠的朋友和最親近的家人之間，感情持續面臨重新定位，而忠誠度也不斷面臨挑戰…。此行揭開了派系的鬥爭及分野，愛情及忠誠度受到嚴峻考驗，就連最親近的朋友及家人也面臨測試，魔法世界的嫌隙及鴻溝日益擴大。

其實怪獸系列首集是相當令人驚豔的，因為J.K.羅琳可說是在沒有小說依據下自己寫劇本完成對這系列的架構與整體世界觀的規劃(唯一的藍本是她曾經在2001年出版的同名小說)，但本集不知道是沒有藍本可依循還是劇本根本還沒寫好就急著開拍，首先本集多了大量的人物但戲份卻沒有分配好導致失衡，然後塞入了大量的支線劇情跟資訊似乎沒有要讓觀眾完整吸收的意思，導致一堆劇情如過場流水帳完全沒有令觀眾有感同身受的感覺。

要知道首集之所以成功正是因為主要劇情聚焦在四位主角身上輔以可愛的怪獸，讓觀眾能夠感受這四個主要角色的真摯互動跟情緒起伏，從一開始紐特與雅各的相遇，再到他們認識蒂娜與奎妮的互動，連帶牽扯出其他如魁登斯以及片尾的葛林戴華德等角色，可以說每個角色的登場跟劇情推進都有條不紊，但續集完全不是這麼回事，打從一開始葛林戴華德的逃脫就有如兒戲似乎只著重在特效上，首集大費周章才逮捕到他，沒想到一開場卻完全不交代他是如何安排彷彿他逃脫是天經地義一般。

然後兩個小時下來幾乎是通篇廢話，劇情幾乎毫無推進只是不斷在賣弄各個角色的神祕身世卻又沒什麼真正互動，直到最後15分鐘才開始交代身世卻弄個有如台灣八點檔才會看到的調包嬰兒俗濫狗血劇再加上葛林戴華德的傳直銷洗腦大會，才完全了解到這134分鐘的電影其實重點根本在最後的15分鐘就能說完，而且在首集能感受到深刻姊妹之情的蒂娜與奎妮本集中卻莫名其妙好像成了陌生人一般，連最後奎妮莫名其妙的被葛林的演說洗腦後要換邊站時，唯一阻止她的卻只有雅各，姊姊蒂娜卻彷彿隱形人一樣不知道跑哪去，真的令人摸不著頭緒與滿腹疑問。

再者也未深入交代描述麗塔雷斯壯與斯卡曼德兄弟之間的愛恨情仇，僅僅用了一小段霍格華茲在學時光的回憶交代他們倆互相吸引卻隻字未提麗塔後來與這兩兄弟間究竟發生什麼事導致她要改嫁給哥哥，然後在片尾也就這麼莫名其妙的壯烈犧牲讓人甚至連一絲替她難過的感覺都沒有，而紐特與蒂娜雖然上集觀眾就了解這兩人不善與人交際的性格與個性"獨特"之處是這兩人互相吸引的最大原因，但本集刻意要賣弄這點反而令人反感，尤其一場兩人在法國魔法部裡調情的對話更是令觀眾感到尷尬癌末期。

而電影片名雖然看似賣點在強哥飾演的葛林戴華德身上，但他的戲份並未特別多，但這也並不是最大的問題，最大問題還是在他完全沒有讓人感受到他的強大壓迫力，雖說這角色在之前小說中的敘述本來就是善於操控人心的角色，但整場電影下來筆者並未感受到他口若懸河的能力，相反的只在最後一幕開了個有如傳直銷大會再配上預言未來二戰鏡頭就讓大部分巫師都向他倒戈，這樣的說服力實在薄弱到不行，而魁登斯更是只淪為想找尋自己身世卻在最後也倒戈加入對方陣營還莫名其妙被冠上了另一個家族血脈名的角色。

雖然筆者並不是哈利波特系列忠實書迷或戲迷，但也追過絕大部分系列，這系列在我心中評價與地位也不是太低，但這次可說是這系列十部電影下來劇情最雜亂無章劇本也寫得最糟糕的一部，整部片看下來最用心製作的大概只有3D特效，非常希望下一部續集能夠把劇本寫好不要再犯與這次同樣的錯誤，本片除了J.K.羅琳的死忠粉絲以外真心不太推薦觀眾進戲院觀賞。

●看更多電影資訊請至臉書粉絲專頁【影癮作動－深呼吸的電影空間】