《成為王的男人》呂珍九露胸肌分飾兩角　張赫出場五分鐘就掛了

記者蕭采薇／綜合報導

改編自同名電影的古裝韓劇《成為王的男人》，由呂珍九、李世榮領銜主演，劇中呂珍九一人分飾兩角，一個是背上弒父殺弟的暴君李憲，一個是為生活奔波的賣藝郎河善，呂珍九將神經質君王及樂天賤民間角色的反差鮮活的表現出來，精湛的演出才播出就打破《百日的郎君》先前創下的首集收視紀錄。

▲《成為王的男人》呂珍九一人分飾兩角。（圖／愛奇藝台灣站提供）



《成為王的男人》描述朝鮮世子李憲，因渴望王位在父親宣祖過世後，狠心將弟弟明景大君毒殺，順利登上王位成為第十五世君主，但為此飽受皇室權力鬥爭及刺殺的恐懼之中，導致他難以成眠瀕臨崩潰，下令心腹找出解決之道，卻在無意中發現街頭賣藝的賤民河善與王的面貌、體型如出一轍，讓李憲立刻脫下身上龍袍要對方穿上，代替自己面對暗殺之災。

▲《成為王的男人》君王李憲飽受失眠之苦。（圖／愛奇藝台灣站）

劇中呂珍九詮釋李憲和河善初次相見，將瘋癲君王及瑟縮賤民的對比完美的呈現出來，獲得不少劇迷好評。日前在記者會上，透露接演前的確對於重新演繹前輩李秉憲的角色感到苦惱，但身為演員難得能碰到一人分飾兩角的作品，所以興起挑戰的欲望，另一個擔心的事情是害怕自己會對兩個角色產生混淆，幸好劇組及前輩演員們在旁提醒、協助，反而讓他很順利的進入角色之中。

▲《成為王的男人》呂珍九飾演賣藝郎河善。（圖／愛奇藝台灣站）

劇中李憲的父王宣祖一角，則找來曾與導演合作《命中注定我愛你》、《金錢之花》的張赫友情客串，沒想到開場就出現的張赫，不到五分鐘就掛了，讓許多粉絲感到哭笑不得，紛紛表示：「這是張赫死最快的一次」、「對張赫歐爸的接戲要求就是不要死。」逗趣的留言也成為意外的亮點。

▲《成為王的男人》張赫友情客串，出場不到五秒就掛了。（圖／愛奇藝台灣站）



《成為王的男人》背負著韓國tvN電視台2019首部出擊的作品，呂珍九面對大家提出「收視公約」的要求，喊出：「20.19%」的超高標，讓一旁的前輩金相慶連忙奪下麥克風說：「呂珍九一人分飾兩角還沒打起精神，要大家不要介意。」呂珍九接著許下若收視亮眼，就和前輩一起進行「Free Hug」的承諾，讓粉絲都相當期待抱到呂珍九的那一天到來。《成為王的男人》每週二三上午10點，在愛奇藝台灣站獨家播出。