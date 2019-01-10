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《給19歲的我自己》雙人票免費抽　穿越時空找到真愛！

App小組／活動報導

19歲的時候你談過戀愛嗎？19歲的時候你最憧憬人生是什麼樣子的呢？電影《給19歲的我自己》即將在台上映，故事敘述一段青春愛情逆轉勝！喜歡就要大聲說！要勇敢把握真愛、改變命運、扭轉人生！

《ETtoday星光雲》app這次將贈送免費雙人票給你，邀你一起加入這場勇敢「重生」的奇幻之旅！

▲《給19歲的我自己》一場勇敢「重生」的奇幻之旅。（圖／原創娛樂提供）

本片男主角林柏宏是繼《六弄咖啡館》後的純熟演出，故事講述男主角因意外過世，女主角陽藝雪拿到男主角遺留給他的「神秘木盒」，靠著神秘木盒穿越時空的功能，與10年前的自己書信聯絡，要改變10年前19歲的自己，陽藝雪這次要扭轉命運，改變10年的人生，絕對是最感人熱淚的青春逆轉勝！

==下載App就抽《給19歲的我自己》電影雙人門票==

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「點我抽雙人電影票《給19歲的我自己》」；回答活動相關問題，就有機會抽中門票。

◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月10日至1月13日 2300止。
◎得獎獎項：《給19歲的我自己》電影票2張，一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：活動小組將於活動結束後兩日內，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出電影票券，個人資料請務必正確填寫，以利贈獎寄送。如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

若有任何問題，可Email至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

【電影介紹】

29歲的男主角莫曉楓(林柏宏 飾)在一次冒險中意外過世，暗戀莫曉楓10年的女主角陽藝雪(石安妮 飾)在他的喪禮上意外得到莫曉楓留給她的遺物，一個裝有滿滿書信的「神秘木盒」。

陽藝雪捧著盒子，裡面滿滿的全是莫曉楓這10年來對她的愛，陽藝雪思緒紛飛，塵封10年的記憶被那些信箋一點一滴地慢慢打開與尋回。她開始後悔當年沒能有勇氣把握真愛，開始懷念起，19歲時的自己，那時純真、簡單又樸實的愛情與友情，她的思念幻化成眼淚敲打在木盒上，而「神秘木盒」竟具有穿越時空的功能，可與過去時空連接。陽藝雪這次，她想勇敢把握真愛、改變命運、扭轉人生，究竟，她是否能戰勝歷史，改變她與莫曉楓這10年來的人生呢？

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關鍵字

App活動, App行銷, app支線, 給19歲的我自己

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