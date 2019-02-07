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點閱超過3億！南韓最夯網劇《戀愛播放列表》在紅什麼？

文／小芋圓

網路劇是許多新人演員展露頭角的機會，《戀愛播放列表》（Love Playlist、연애플레이리스트 )沒有超紅演員、沒有狗血劇情，在2017年推出時卻大受歡迎，第1季和第2季總共20集的內容，創下超過3億點閱，穩坐南韓網劇第1名寶座，在2018年也推出第3季，並在結尾留下伏筆，暗示第4季的播出。

▲《戀愛播放列表》。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

▲《戀愛播放列表》。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

《戀愛播放列表》劇情簡單來說，是一群大學生的平凡戀愛故事，男主角賢勝和在仁、敏宇、俊模四人是超要好朋友，在仁是其中唯一的女生，然而某一天，賢勝和系上學妹智媛開始交往，也為故事揭開序幕。

這部劇厲害的地方，就在於超強的帶入感，不論是情侶的分分合合，還是怕破壞友誼而不敢告白的單戀，總有一個故事，會讓你有共鳴。

以下有第1～3季雷！請斟酌閱讀

▲《戀愛播放列表》。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

▲《戀愛播放列表》賢勝、智媛。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

《戀愛播放列表》的主線，便是賢勝、智媛的分分合合，雖然兩人分手兩次、復合兩次，卻不會讓觀眾感到不耐煩，而是對他們的戀愛問題產生共鳴。兩次分手的原因，乍看都是因為吃醋，然而編劇卻告訴我們，最終的問題仍是在兩人本身，是長時間累積的不信任與失望，讓最後的導火線被引燃。

▲《戀愛播放列表》。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

▲《戀愛播放列表》敏宇、在仁。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

而配角們的戀愛故事也同樣扣人心弦，第1季裡在仁身為賢勝的女性好友，被智媛視為要提防的對象，而她也確實暗戀著有女友的賢勝。第2季在仁交了一個年下男朋友，編劇卻告訴我們，敏宇一直暗戀著在仁，也知道她曾喜歡賢勝，然而這份感情，他從看著在仁失戀到交男朋友，都沒有機會說出口。

▲《戀愛播放列表》。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

▲《戀愛播放列表》朴藍天、鄭蔚藍。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

第3季出現了新的角色－朴藍天、鄭蔚藍，即使旁人都認為他們是情侶，鄭蔚藍仍堅信兩人之間只有純友誼，直到第3季的結尾，朴藍天突然親向她的臉頰，讓她一直以來的認知崩塌，也給觀眾留下巨大的伏筆。

▲《戀愛播放列表》。（圖／翻攝自Youtube플레이리스트）

▲「死黨四人組」賢勝、在仁、敏宇、俊模，以及賢勝的女友智媛。（圖／翻攝自플레이리스트）

第3季將故事集中在智媛和賢勝是否復合，以及朴藍天、鄭蔚藍的曖昧感情，大量減少「死黨四人組」在仁、敏宇、俊模的戲份，讓許多粉絲感到可惜，但從第3季的結尾就可得知《戀愛播放列表》繼續拍下去的野心，讓我們一起期待第4季吧！

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戀愛播放列表, Love Playlist

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