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賴雅妍冷酷總經理造型曝光！「頭髮長到肩膀」白西裝帥炸

記者洪文／綜合報導

全球首部區塊鏈電影《聖人大盜》8日公布卡司，由曹晏豪、賴雅妍、曾之喬、巫建和、高英軒、侯彥西等人領銜主演，以台灣真實社會結構為背景，詮釋年輕創業家與既得利益者黑暗勢力對抗與周旋的故事。

▲▼《聖人大盜》開鏡照片 。（圖／貝殼放大提供）

▲《聖人大盜》開鏡照片 。（圖／貝殼放大提供）

如同電影Slogan「聖人不死，大盜不止」，男主角「尹子翔（曹晏豪 飾演）」，是個懷抱著未來夢想的年輕創業家，嚮往著藉由區塊鏈技術，創造不受國家控制、銀行綁架的新世界；在女友「陳曦（曾之喬 飾演）」與夥伴「戴毅（巫建和 飾演）」、「Nick（侯彥西 飾演）」的陪伴與努力下，與睿智冷酷的基金公司總經理「徐菁（賴雅妍 飾演）」、幕後黑手「林明衍（曾志偉 飾演）」、金管署長陳法同（高英軒 飾演）之間，奮力周旋與對抗的故事。

自從以帥氣男裝扮相引發粉絲超高討論度，賴雅妍便以堅毅而溫暖的形象深植人心，而對於邀請賴雅妍出演《聖人大盜》女主角「徐菁」，導演徐嘉凱坦言，「賴雅妍是將徐菁變得更立體而完整的關鍵，」徐菁的角色設定看似完美而高冷，然而亦正亦邪的轉變需要很高的揣摩技巧，也是串起全片主軸的核心，「賴雅妍能夠直指出徐菁最真實的弱點，共同找出角色的生存目的，讓我非常期待在片中激起的碰撞與火花。」

而在《植劇場—天黑請閉眼》、《獅子王強大》嶄露頭角的曹晏豪，飾演勇於挑戰既得利益者的男主角「尹子翔」，也是導演徐嘉凱對真實自我的投射。徐嘉凱說：「晏豪是個非常聰明的演員，頭腦運轉速度極快，」在真實人生當中曾擔任咖啡店老闆、藝術家、設計師等多元身分的曹晏豪，這次在《聖人大盜》中將揣摩嚮往區塊鏈技術的創業家，面對黑暗勢力的奮戰過程，也將是演員生涯中的一大突破。

曾之喬本次則是飾演全心支持男主角的富家千金，由於不忍心看見男友與黑暗勢力周旋的波折，費盡心力扮演男友與父親之間的資源橋梁。近期剛發表新書的曾之喬，為了揣摩《聖人大盜》的角色，花了許多心力上表演課磨練，挑戰與以往不同的偶像形象，也讓導演徐嘉凱忍不住讚嘆：「喬喬真的為這部片下了許多苦工，從鏡頭中看到的眼神就是我想像中的陳曦，非常有戲！」

《聖人大盜》不僅是第一部區塊鏈電影，也是導演徐嘉凱打造嶄新「沉浸式娛樂生態圈」的重要一步，讓群眾跳脫一般觀影者角色，實際進入電影製作過程，並結合「SELF」虛擬貨幣，在真實世界也能體驗電影中的消費場景。

劇組拆解出電影的開鏡儀式、演員讀本、群眾演員等必要事件元素，開放讓已藉由群眾集資方式支持電影的贊助者，有機會用抽獎的方式親身參與；例如與男主角曹晏豪的讀本排戲活動當中，由曹晏豪與粉絲近距離直接對戲，粉絲們除了搶先看到部分劇本，更能直接回饋對劇本的想法與建議，創造與眾不同的參與深度。

此外，劇組近期更開設男主角尹子翔的個人IG，讓這個角色不只活在大銀幕中，更像是活在觀眾身邊的真實世界裡；除了分享彷若一般人生活中的靠北文、把妹文之外，也包含逐步透露電影重要場景、片中道具，更結合角色面對資本主義的想法與心路歷程，以及與其他角色的互動畫面，讓粉絲真實感受片中的世界。

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