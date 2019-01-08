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西野加奈閃電停工內幕！　秘戀男友爆結婚…被起底「超強家世」

▲西野加奈閃電宣布無限期停工。（圖／翻攝自推特／西野加奈）

▲西野加奈閃電宣布無限期停工。（圖／翻攝自推特／西野加奈）

記者陳芊秀／綜合報導

29歲日本歌手西野加奈8日突然在官網宣布，要無限期停止所有表演活動。她2018年剛結束出道10周年的巡迴演唱會，沒想到會在新的一年表示不唱了，「我過了最棒的10年，也很期待30歲」，同時沒有定下回歸時間表，2月3日橫濱演唱會結束後停止歌手活動，震撼大批歌迷。

 出道以來不曾休息的西野加奈，聲明中提到過了美好的10年，接著30歲後想去各個地方旅行，也想做其他的事情，「雖然這麼說，我還是喜歡唱歌，以後還是會每天嘴巴哼著歌取，在能夠站在大家面前唱歌的日子到來前，我會在生活日常中享受音樂，最後帶著感謝的心情，答謝一直支持我的人。謝謝！」

▲西野加奈閃電宣布無限期停工。（圖／翻攝自推特／西野加奈）

▲西野加奈穿搭掀模仿潮，被封為「女高中生教主」。（圖／翻攝自推特／西野加奈）

▲西野加奈閃電宣布無限期停工。（圖／翻攝自推特／西野加奈）

▲西野加奈剛結束出道10周年演唱會。（圖／翻攝自推特／西野加奈）

西野加奈閃電停工的消息，立刻衝上日本推特熱搜冠軍，成為新年以來最衝擊消息。她放下高人氣離開樂壇，也引來2大傳言，除了爆出秘戀男友準備結婚，也被挖出家世，爸爸是出道以來的一大謎團，網傳父親是財界大佬，出道是因為父親砸下日幣1億元（約台幣2900萬元），又傳出爸爸是搬家公司的員工，小時候父母就離婚，同時她的本名至今不曾公開。

▲西野加奈閃電宣布無限期停工。（圖／翻攝自推特／西野加奈）

▲西野加奈沒有透露何時回歸，歌迷大崩潰。（圖／翻攝自推特／西野加奈）

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