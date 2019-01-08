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周曉涵辣露小蠻腰掃街　竟比粉絲害羞不敢合照：我超廢！

記者李欣容／綜合報導

周曉涵、周孝安、林昀希、邱昊奇等人今（8日）為了新戲到四平商圈掃街，周曉涵平時外向活潑，沒想到一到現場竟偶包超重，不敢和民眾互動，周孝安則不斷被女粉絲認出，讓他笑說：「人群恐懼症都沒了。」

▲▼ 《必勝大丈夫》掃街活動 。（圖／三立提供）

▲▼《必勝大丈夫》掃街活動。（圖／三立提供）

三立新戲《必勝大丈夫》主要演員都沒有宣傳掃街經驗，只有在劇中飾演小妹的陳天仁說自己曾在小學時參加過「掃街」活動，原來她所為掃街是真正的用掃帚清理街道。

▲▼ 《必勝大丈夫》掃街活動 。（圖／三立提供）

▲周曉涵（左2）害羞不敢跟民眾合照。（圖／三立提供）

平時個性像男生的周曉涵，一到掃街現場就縮回去，自嘲：「我超廢，太害羞了！」還安慰自己平時是走氣質路線，所以不習慣與民眾互動。周孝安原本也有點害羞，在掃街一圈後，才漸漸適應，還被許多女粉絲認出，他笑說：「經過這次經驗，終於不在有人群恐懼症，可以走入人群了。」

▲▼ 《必勝大丈夫》掃街活動 。（圖／三立提供）

▲陳天仁完全不怕生。（圖／三立提供）

相較於他們，陳天仁因為從小到大都在服務業工作，所以接近人群完全不害臊，平時都憂鬱路線的邱昊奇也難得展現十足活力。而這次掃街比較特別是男女兩組拼人氣，看哪組在商圈找到合影的人比較多就勝利，最終還是美女組勝出，周曉涵謙虛將功勞都推給林昀希和陳天仁，「還好有兩位姊妹在！」

▲▼ 《必勝大丈夫》掃街活動 。（圖／三立提供）

▲《必勝大丈夫》掃街活動。（圖／三立提供）

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必勝大丈夫, 周曉涵, 周孝安, 林昀希, 邱昊奇, 陳天仁

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