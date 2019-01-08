宥勝南極迎風面解放「尿一半GG刺痛」　他警告：真的會截肢

記者洪文／桃園報導

宥勝去年11月中旬跟隨台灣史上第一支南極長征隊出發前往「南極點」，歷經41天生死交關終於到達目的地，8日早上9點10分抵達台灣桃園機場。旅途過程中，每個人都受了不少傷，宥勝所幸只有輕微的凍傷，最嚴重的就是「小宥勝」受了輕傷，但他不斷強調：「我沒事，現在很好！」

▲宥勝從南極歸來，抱著仿製的南極點相當開心。（圖／記者黃克翔攝）



宥勝坦言，南極旅程從頭到尾都是挫折，每個人都有凍傷、受傷，但他要大家放心：「我的手指還在，算是完璧歸趙吧！」他形容前往南極點的路上沒什麼景色，腦袋中一直想著可以做些什麼，但家人都是回了帳篷才開始去想，「如果路途中想到女兒，應該就會想回家了。」

▲宥勝瘦了一大圈，因穿鞋量體重卻胖了，讓他叫工作人員趕快拿走體重計。（圖／記者黃克翔攝）



雖然身上沒有重大受傷，但是宥勝的「小宥勝」受了輕傷，而且差點截肢。他笑說，在冷風中上廁所，剛好是正面迎風而來，尿到一半有些刺痛，讓他立刻超緊張，「我一路衝回室內，心裡想說，完了，我要檢查一下我的『小宥勝』，晚上要趕快保溫一下！」

▲宥勝在南極旅程艱辛。（圖／記者黃克翔攝）



宥勝現場不斷強調：「我沒事，現在很好！」其實他如此緊張不是沒有原因的，導演楊力州在旅途中告訴他之前拍攝《征服北極》時遇到的真人實事，因為團員上廁所也是迎向正面風，沒有做好防護，導致重要部位結凍還不知道，最後就真的截肢了。

▲小宥勝差點面臨截肢危機。（圖／記者黃克翔攝）



楊力州全程跟著大隊拍攝紀錄片，未來將在Discovery播放。他曾拍攝過《征服北極》，不過這次南極團隊的組織更大、更危險，助理好幾次拍到手、腳都有危險，他趕緊勸對方別拍了：「手指頭比畫面更重要！」即使如此，他更擔心機器出問題，帶了十幾個機器出去應戰。

▲楊力州（右）跟著遠征南極的大隊隨行拍攝紀錄片。（圖／記者黃克翔攝）



拍攝過程中，楊力州不斷阻止宥勝以及其他團員看家人的照片或影片，尤其是心靈最挫折的時候，「這是喪失意志力的東西，他們每次看完都會充滿喪志。」他透露，影片中將有很多宥勝以及其他團員躲起來哭的畫面，現在還不能暴雷太多，請大家拭目以待。