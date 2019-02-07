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幕後／看著匆忙收行李的記者　WINNER原地暖心目送離開

記者吳睿慈／台北報導

南韓娛樂界三大龍頭之一YG娛樂，旗下藝人才華洋溢、舞台魅力強大，卻同時帶點「距離感」，蒙上一層紗、神秘地讓人難以靠近，但這份對於YG的「刻板印象」，直到第一次接觸團體WINNER，4個男孩充滿認真回答出記者每個題目，短短2、30分鐘的訪談，才顛覆我對YG先入為主的看法。

▲▼ ▲▼WINNER透過節目《花樣青春》展現大男孩和善魅力。（圖／翻攝自《花樣青春》）

▲WINNER透過節目《花樣青春》展現大男孩和善魅力。（圖／翻攝自《花樣青春》）

WINNER透過實境節目徵選出道，過程中有汗水、眼淚，受過一定的苦難磨練，卻又在出道3年後，歷經成員南太鉉退團的低潮關卡，直到Rapper宋旻浩出演綜藝《新西遊記》，傻萌又直率的性格大受歡迎，才把團體知名度擴得更大。他曾在節目上許願讓全員一起錄實境秀《花漾青春》，團體因此以善良出名，好評不斷。

▲在訪問WINNER以前，令記者每個人都「既期待又怕受傷害」。（圖／理想國提供）

▲在訪問WINNER以前，令記者每個人都「既期待又怕受傷害」。（圖／資料照／Live Nation提供）

因《花漾青春》人氣爆紅，WINNER卻遲遲沒有機會訪台，直到2018年9月他們在林口體育館舉辦個人演唱會，恰好有了會後訪問安排。但其實，YG旗下歌手普遍讓人覺得有距離感，就算他們在節目裡表現優良、互動誠懇，還是會讓幾位記者抱著「既期待又怕受傷害」的心情踏入會議室。

正是因為YG出身的歌手總讓人有既定的刻板印象，才顛覆我對於WINNER的看法，短短20分鐘的訪談，4人出自內心的誠懇回答，其中一題關於粉絲的題目，他們的反應及回答讓我至今都印象深刻。

▲WINNER牢記各地粉絲。（圖／Live Nation提供）

▲WINNER牢記各地粉絲。（圖／資料照／Live Nation提供）

WINNER對各國的粉絲都很上心，姜昇潤分享到日本巡演時，常常都是一家大小總動員去觀賞他們的演唱會，從爺爺、媽媽到小孩，「其中有一個家庭（日本人），媽媽是winner的粉絲，兒子也喜歡我們，母子會一起來看演唱會，我們從兒子矮矮時，看到現在長好高。」回想到這段趣事，其他成員有默契地發出認同的聲響，言語間透露出，他們會把歌迷牢牢記在心裡，真實對待每位喜歡他們的人。

▲▼WINNER。（圖／live nation taiwan提供）

▲WINNER短短2、30分鐘的訪談，令人印象深刻。（圖／資料照／Live Nation提供）

訪問順利，WINNER的乖巧讓人牢記在心。最後離開訪談室後，同業A才告訴我：「你知道，你剛剛很慌亂在收東西，他們一直看著你、直到你收好。」回想起來，確實在我一收完東西，抬起頭便與成員對到眼，而他們不忘致謝「辛苦了」，沒有先離開會議室，而是站在原地目送我們幾位記者離開，這段訪問，至今依舊回味無窮。

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