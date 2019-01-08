ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳宗憲高雄開唱Sandy打臉不去！為「她」棄老爸：嘉賓找阿公

記者盧薇淩／台北報導

天王吳宗憲5月18日將於高雄巨蛋舉行「2019 吳宗憲Jacky Wu高雄巨蛋演唱會」，演唱會門票將在12日中午12點開賣，這場演出一直是吳宗憲心中殷殷期盼的故鄉演出，除了設計全新內容之外，還計畫邀請驚喜神祕嘉賓來一同演出。不過吳宗憲演唱會才剛宣布，女兒Sandy吳姍儒就表示因「她」不能參加，但說出原因後，連吳宗憲也無話可說。

▲▼吳宗憲演唱會sandy打槍不去 。（圖／華貴娛樂）

▲吳宗憲將開演唱會，Sandy表態不參加。（圖／華貴娛樂）

吳宗憲5月演唱會才宣布，Sandy就打臉老爸表態不參加，竟然膽敢拒絕老爸的邀請，她也是心驚驚，不過當她說出原因是「她」之後，儘管吳宗憲百般無奈，卻也只能點頭放行。原來Sandy無法參加老爸吳宗憲的演唱會，是因在美國念書的的小妹Olivia要畢業了，老爸忙到沒時間，身為大姊的Sandy當然得代表家人去參加畢業典禮，而這理由讓憲哥無話可說，只能點頭放行。

少了女兒的加持，憲哥一度把主意打到女兒的阿公、自己的老爸身上，直笑說要拉老爸上台，就可以創下高雄巨蛋「吳宗憲障礙」之最高齡演唱嘉賓障礙。

▲▼吳宗憲演唱會sandy打槍不去 。（圖／華貴娛樂）

▲吳宗憲將找來誇界重量級人物當嘉賓。（圖／華貴娛樂）

除了日前提到的綜藝群星團之外，吳宗憲也苦思計畫邀請神祕嘉賓，要給高雄歌迷一個大大的驚喜，問到憲哥打算找誰？他收起放砲性格，直呼要保密防諜做好做滿，堅持不說才叫做驚喜，不過忍不住的他還是透露了一個線索，就是這嘉賓一定會是綜藝跨界音樂的重量級人物，他直呼：「不能再說啦！要把驚喜留給高雄的歌迷朋友。」而他也不忘開玩笑，大笑說其實是若沒談成，說了也尷尬。

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

推薦閱讀

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

迪麗熱巴《枕上書》換造型了！　12劇照網驚亮點「阿離變女兒」

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

迪麗熱巴《枕上書》換造型了！　12劇照網驚亮點「阿離變女兒」

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳宗憲, 鹿希派, 斯亞, sandy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 納豆38歲慶生甜蜜約會　「緊背」小11歲女友禮物放閃
  2. 趙薇、周冬雨拍Burberry春節廣告　網：很像恐怖片、各懷鬼胎
  3. 《金家》唐永權婚禮影片曝光！　穿白西裝帥炸「撩頭紗深吻愛妻」根本偶像劇
  4. 華仔「被脖子逼走」！　東區排隊領救濟金遭拒...落魄回家
  5. 3歲小周周「全家福畫作」曝光！　昆凌一看「這特徵」笑了：一定是我
  6. 吳宗憲高雄開唱Sandy打臉不去！為「她」棄老爸：嘉賓找阿公
  7. 熊熊0偽裝走小巷「兄弟」逼車跟蹤　搖下車窗⋯她傻爆眼
  8. 林依晨隔5年回歸古裝劇！　新戲《小女花不棄》首播日曝光
  9. 《搭錯車》搬上小巨蛋　丁噹「神曲」音樂劇掀高潮
  10. 鐵肺炸港都！鄧紫棋睽違4年高雄開唱　演唱會日期公布

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366