吳宗憲高雄開唱Sandy打臉不去！為「她」棄老爸：嘉賓找阿公

記者盧薇淩／台北報導

天王吳宗憲5月18日將於高雄巨蛋舉行「2019 吳宗憲Jacky Wu高雄巨蛋演唱會」，演唱會門票將在12日中午12點開賣，這場演出一直是吳宗憲心中殷殷期盼的故鄉演出，除了設計全新內容之外，還計畫邀請驚喜神祕嘉賓來一同演出。不過吳宗憲演唱會才剛宣布，女兒Sandy吳姍儒就表示因「她」不能參加，但說出原因後，連吳宗憲也無話可說。

▲吳宗憲將開演唱會，Sandy表態不參加。（圖／華貴娛樂）

吳宗憲5月演唱會才宣布，Sandy就打臉老爸表態不參加，竟然膽敢拒絕老爸的邀請，她也是心驚驚，不過當她說出原因是「她」之後，儘管吳宗憲百般無奈，卻也只能點頭放行。原來Sandy無法參加老爸吳宗憲的演唱會，是因在美國念書的的小妹Olivia要畢業了，老爸忙到沒時間，身為大姊的Sandy當然得代表家人去參加畢業典禮，而這理由讓憲哥無話可說，只能點頭放行。

少了女兒的加持，憲哥一度把主意打到女兒的阿公、自己的老爸身上，直笑說要拉老爸上台，就可以創下高雄巨蛋「吳宗憲障礙」之最高齡演唱嘉賓障礙。

▲吳宗憲將找來誇界重量級人物當嘉賓。（圖／華貴娛樂）

除了日前提到的綜藝群星團之外，吳宗憲也苦思計畫邀請神祕嘉賓，要給高雄歌迷一個大大的驚喜，問到憲哥打算找誰？他收起放砲性格，直呼要保密防諜做好做滿，堅持不說才叫做驚喜，不過忍不住的他還是透露了一個線索，就是這嘉賓一定會是綜藝跨界音樂的重量級人物，他直呼：「不能再說啦！要把驚喜留給高雄的歌迷朋友。」而他也不忘開玩笑，大笑說其實是若沒談成，說了也尷尬。