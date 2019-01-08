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鄭宜農幫處理「感情問題」　曝蕭敬騰私下有脾氣

記者李欣容／綜合報導

蕭敬騰首次在電視劇中擔當男主角，歌手鄭宜農也是主演中一大亮點之一，劇中她是蕭敬騰心理工作室的助理，小至處理水電費，大至擔任保鑣、協助上司與女友的關係。對蕭敬騰的第一印象，鄭宜農竟說：「這人很妙！私下有脾氣，但也很厲害。」兩人對起戲來總有種「哪裡怪怪」的感覺。

▲▼鄭宜農《魂囚西門劇》擔任蕭敬騰隨身保鑣。（圖／公視提供）

▲▼鄭宜農（右）在《魂囚西門》中擔任蕭敬騰隨身保鑣。（圖／公視提供，下同）

鄭宜農近年多以獨立音樂作品聞名，卻是以電影出道，在父親鄭文堂執導的青春電影《夏天的尾巴》演出女主角後，就獲得第44屆金馬獎最佳新人獎提名，這次加入公視影集《魂囚西門》的演出，鄭宜農說，她飾演的「早雲」在輔佐蕭敬騰飾演的「魏松言」時，是個冷靜觀察、能快狠準做決定的女性，然而碰到自己的問題，卻不見得能夠完全理性處理。

▲▼鄭宜農《魂囚西門劇》擔任蕭敬騰隨身保鑣。（圖／公視提供）

劇中鄭宜農與老蕭的關係如同「華生與福爾摩斯」，在開啟替鬼做心理諮商這條路上，第一位被流氓鬼附身秀淇（謝盈萱 飾），讓他們面臨跟黑道打交道的窘境。鄭宜農展現拳腳功夫，把190公分的彪形大漢壓制住，得意喊：「覺得滿爽的！」

▲▼鄭宜農《魂囚西門劇》擔任蕭敬騰隨身保鑣。（圖／公視提供）

鄭宜農是武術科班出身，最難的不是拳腳部分，而是如何詮釋心理諮商的專業，事前跟真正的諮商心理師實習了一下午，小至拿板子的動作，與病患之間身體的遠近都是一門學問。

▲▼鄭宜農《魂囚西門劇》擔任蕭敬騰隨身保鑣。（圖／公視提供）

第一次跟蕭敬騰合作，鄭宜農對他的印象竟是，「這個人很妙，有自己的脾氣，但也很厲害、善良。」劇中兩人對戲的場次多，鄭宜農也花了一些時間抓老蕭的節奏與思考的方式，要保持互動中有趣的平衡，希望讓觀眾感覺到一種「哪裡怪怪的」的趣味。

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蕭敬騰, 鄭宜農, 魂囚西門

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