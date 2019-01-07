深田恭子爆分手龜梨和也！　無縫接軌「200億地產大亨」熱戀2個月

▲深田恭子和龜梨和也爆分手。（圖／翻攝自深田恭子IG、CFP）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星深田恭子被爆和龜梨和也分手了！兩人因《Second Love》擦出愛火，情纏2年多一度爆出婚訊，不過7日傳出分手，新歡是41歲的地產大亨杉本宏之，已經低調交往2個月，連雙方家長都選在新年見過面了！

據日媒《Sponichi Annex》報導，深田恭子在去年10月和龜梨和也分手，11月在朋友介紹下結識杉本宏之，由於男方本來就是她的粉絲，加上家也住得近，因此發展迅速。知情人士透露，她出道以來情史豐富，歷任男友都是藝人，「這次碰到白手起家的社長，感覺相當新鮮刺激。」

▲深田恭子和龜梨和也於2018年9月還傳出穩定交往，不過知情人士透露10月已經分手。（圖／翻攝自推特）

杉本宏之身高180公分，戴黑框眼鏡，原本是成功的創業家，28歲時讓公司股票上市，打破業界最年輕記錄，因為雷曼金融風暴衝擊，一度負債日幣400億元，甚至申請破產，隨後再從谷底爬起。他如今擁有7家公司，營業額超過日幣200億元，是地產界的風雲人物，友人透露，「他被深田恭子的天真個性打從心底感到療癒，也很尊敬她對工作的態度。」雙方家長在新年見面，未來將以結婚為前提交往。

▲杉本宏之身高180公分，是7家公司的會長，公司營業額突破日幣200億元。（圖／翻攝自推特）

有關新戀情曝光，深田恭子經紀公司予以否認，「有一起吃飯，但是沒有交往的關係。」另外杉本宏之在富士電視台節目《直擊LIVE GOODDAY！》電話訪問中多次拒絕回應「對不起」、「不好意思」，但是沒有否認熱戀一事，「我是個普通人，懇請放過我。」