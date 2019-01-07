ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

深田恭子爆分手龜梨和也！　無縫接軌「200億地產大亨」熱戀2個月

▲▼深田恭子、龜梨和也戀愛ing。（圖／翻攝自深田恭子IG、CFP）

▲深田恭子和龜梨和也爆分手。（圖／翻攝自深田恭子IG、CFP）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星深田恭子被爆和龜梨和也分手了！兩人因《Second Love》擦出愛火，情纏2年多一度爆出婚訊，不過7日傳出分手，新歡是41歲的地產大亨杉本宏之，已經低調交往2個月，連雙方家長都選在新年見過面了！

據日媒《Sponichi Annex》報導，深田恭子在去年10月和龜梨和也分手，11月在朋友介紹下結識杉本宏之，由於男方本來就是她的粉絲，加上家也住得近，因此發展迅速。知情人士透露，她出道以來情史豐富，歷任男友都是藝人，「這次碰到白手起家的社長，感覺相當新鮮刺激。」

▲▼深田恭子破分手傳言，上夜店穿搭都是「龜梨時尚」。（圖／翻攝自推特／週刊女性）

▲深田恭子和龜梨和也於2018年9月還傳出穩定交往，不過知情人士透露10月已經分手。（圖／翻攝自推特）

杉本宏之身高180公分，戴黑框眼鏡，原本是成功的創業家，28歲時讓公司股票上市，打破業界最年輕記錄，因為雷曼金融風暴衝擊，一度負債日幣400億元，甚至申請破產，隨後再從谷底爬起。他如今擁有7家公司，營業額超過日幣200億元，是地產界的風雲人物，友人透露，「他被深田恭子的天真個性打從心底感到療癒，也很尊敬她對工作的態度。」雙方家長在新年見面，未來將以結婚為前提交往。

▲深田恭子和龜梨和也爆分手。（圖／翻攝自日網）

▲杉本宏之身高180公分，是7家公司的會長，公司營業額突破日幣200億元。（圖／翻攝自推特）

有關新戀情曝光，深田恭子經紀公司予以否認，「有一起吃飯，但是沒有交往的關係。」另外杉本宏之在富士電視台節目《直擊LIVE GOODDAY！》電話訪問中多次拒絕回應「對不起」、「不好意思」，但是沒有否認熱戀一事，「我是個普通人，懇請放過我。」

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

推薦閱讀

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

昆凌頂大素顏逛夜市！　網看一驚「周杰倫視角」長這樣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

昆凌頂大素顏逛夜市！　網看一驚「周杰倫視角」長這樣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

深田恭子, 龜梨和也, 杉本宏之

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 盯著粉絲的熱狗⋯宮脇咲良眼神萌問：可以吃嗎？　10萬人融化了
  2. 快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！　傳峇里島秘娶女友…經紀公司回應了
  3. 柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！
  4. 宏正右腳骨折..每天洗澡復健！　傷後卸武裝淚：重學和媽媽撒嬌
  5. 快速！林憶蓮花3.5小時拍完MV　合作名導..見面送大擁抱
  6. 浩子有「偶包」護頭毛　阿翔控制欲發作找人「動手！」
  7. 胡宇威床戰小薰！這一招cover女生　被讚爆「超有教養」
  8. 唱紅2018日本最夯OST！米津玄師3月首度登台　搶票資訊公布
  9. 「帥哥綜藝團」30年再合體！佼亮爆他「各種理由消失」
  10. 深田恭子爆分手龜梨和也！　無縫接軌「200億地產大亨」熱戀2個月

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366