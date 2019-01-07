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賴冠霖開IG 4小時30萬追蹤！3國語言預告明抵大陸錄影

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定偶像團體Wanna One合約正式於去年結束，11名成員也將分開各自活動，其中年紀最小的賴冠霖也於今（7）午開設個人IG帳號，用英文、韓文、中文3國語言寫下感言，誓言「我賴冠霖將會戰勝任何一切的難題」，開通才4小時已湧入30萬人追蹤。

▲賴冠霖開IG 4小時30萬追蹤！3國語言預告明抵大陸錄影。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

▲賴冠霖開IG用3國語言打招呼。（圖／翻攝自CFP、賴冠霖IG）

賴冠霖開設「official_lai_kuanlin」IG帳號，簡介上標註「LAI KUANLIN Official Instagram by CUBE ent.」，可能是公司CUBE娛樂代為經營，也可能由他本人親自發文。

他上傳2張照片，並用3國語言傳達訊息，雖然各國語言內容略有不同，但大意都是「為2018年的自己鼓掌，不管這一年是好的壞的，都已經過去了，不要緊的。」並用中文寫下彷彿宣示的決心，「2019年是一個真正的開始，我賴冠霖將會戰勝任何一切的難題，但我知道我將不會孤軍奮戰，一起加油吧」。

▲賴冠霖開IG 4小時30萬追蹤！3國語言預告明抵大陸錄影。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

▲賴冠霖開IG 4小時30萬追蹤。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

事實上在Wanna One解散前，就傳出賴冠霖將進軍中國演藝圈，今早韓媒《Star News》也證實，賴冠霖將在明（8）日由仁川機場出發，赴陸拍攝雜誌以及錄製重要的綜藝節目，粉絲瘋傳所謂的「重要節目」應該是《快樂大本營》，也難怪在IG以簡體中文向粉絲問好，開設4小時已突破30萬人追蹤。

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